Nach der Vertragsverlängerung ist vor den nächsten Aufgaben: Im Interview mit "Werder.TV" gibt Sportchef Frank Baumann Einblicke in seine Arbeit.

Eine Überraschung war es nicht mehr, aber doch zumindest eine Entscheidung, die vereinsintern für gute Laune sorgte: Frank Baumann bleibt bis 2021 Sportchef des SV Werder. "Ich freue mich, dass ich mal auf der anderen Seite unterschreiben durfte", kommentierte Baumann, der in den vergangenen Monaten etwa mit Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic und Jiri Pavlenka die Verträge verlängert hatte, diesen Schritt im Interview mit "Werder.TV".

Weiter bedankte sich Baumann beim Aufsichtsrat für das in ihn gesetzte Vertrauen und bei seinem Geschäftsführerkollegen Klaus Filbry und Hubertus Hess-Grunewald für die Zusammenarbeit. Die Verlängerung sei für ihn letztlich zum einen selbstverständlich, zum anderen zweitrangig gewesen, so Baumann: "Für mich war es nie eine große Frage, ich hatte ja noch ein Jahr Laufzeit und viel zu tun." Neben dem Tagesgeschäft betreffe das auch strategische Themen wie die Verzahnung von Nachwuchsbereich und Bundesligamannschaft. "Ich glaube, dass die Früchte der Arbeit da erst in einigen Jahren zu sehen sind", prognostizierte Baumann.

Zeitnah zu sehen sein wird, wie die Kaderzusammenstellung in diesem Sommer gelungen ist. "Ich glaube, dass es ein sehr, sehr spannender Kader ist", sagte Baumann, der auch die gute Zusammenarbeit mit Kaderplaner Tim Steidten und Cheftrainer Florian Kohfeldt hervorhob. Man habe in diesem Jahr nicht nur auf die Qualität der Einzelspieler geachtet, sondern auch besonders auf die Teamhierarchie. In dieser Saison will Werder so bereits wieder um Europa mitspielen – die Entwicklung des Vereins, die Baumann mit vorantreiben möchte, sei damit jedoch noch nicht am Ende: "Ich habe noch einiges vor."

