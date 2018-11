"Ich habe mir einen Lebenstraum erfüllt"

Werder-Zugang Yuya Osako spricht im Interview über seine Erlebnisse mit Japan bei der WM und seinen Wechsel nach Bremen. Er erzählt auch, wie er sich einen Lebenstraum erfüllte.

Herr Osako, bei der WM in Russland haben Sie für Japan gegen Kolumbien getroffen und sich anschließend so schön darüber gefreut, dass das amerikanische „Time“- Magazin Ihrem Jubel sogar einen Artikel gewidmet hat. Was ging in Ihnen vor, während Sie so ausgelassen über den Rasen tanzten?

Yuya Osako: Nie zuvor in meiner Karriere ist etwas Vergleichbares passiert. Ein Tor bei einer Weltmeisterschaft zu schießen, ist mein Lebenstraum gewesen. In dem Moment habe ich mir diesen Traum erfüllt, deswegen habe ich mich dermaßen gefreut.

Haben Sie in Russland mitbekommen, dass Ihr Jubel weltweit Beachtung gefunden hat?

Die Reaktionen in Japan habe ich mitbekommen. Niemand hat ja daran geglaubt, dass wir unser erstes Spiel gegen Kolumbien gewinnen würden. Deshalb war die japanische Begeisterung so groß. Was darüber hinaus in der Welt geschehen ist, habe ich aber nicht mitbekommen.

Sie sind mit Japan bis ins Achtelfinale der WM gekommen. Wie fällt Ihr Fazit des Turniers in Russland insgesamt aus?

Dass wir die K.-o.-Runde erreicht haben, hat uns alle sehr erfreut. Und wir hatten durchaus die Hoffnung, auch Belgien zu besiegen. Wir hätten gewinnen können, und dass wir es am Ende nicht geschafft haben, ist schade und auch ärgerlich. Trotzdem fällt das Fazit der WM positiv aus. Das Auftreten der Mannschaft war gut, die Art und Weise unseres Spiels auch. Wir haben eine Grundlage geschaffen, auf der wir mit viel Arbeit aufbauen können.

Das Achtelfinale gegen Belgien war ein denkwürdiges Spiel. In nur gut 20 Minuten wurde aus Ihrer 2:0-Führung ein 2:3. Trübt das Ihren Gesamteindruck des Turniers nicht?

Als wir 2:0 in Führung gegangen sind, haben wir wirklich daran geglaubt, gewinnen zu können. Die Enttäuschung war nach dem Spiel groß, dennoch überwiegt die Freude. Niemand hat vor dem Turnier erwartet, dass wir ins Achtelfinale kommen. Die Leistung macht Hoffnung auf eine gute Entwicklung des japanischen Fußballs.

Die Weltmeisterschaft ist eine große Bühne, die viele Spieler für einen Wechsel zu einem großen Klub nutzen. Sie haben sich lange vor dem Turnier für Werder entschieden. Warum?

Es gab ein vertraglich festgelegtes Zeitfenster, in dem ich mich entscheiden musste. Das war bis Ende Mai. Entsprechend habe ich lange vor der WM Gespräche mit Florian Kohfeldt geführt und zugesagt. Für mich war das kein Problem, auch nach der WM nicht.

In der Bundesliga gab es viele Klubs, die Sie gerne geholt hätten. Warum haben Sie sich für Werder entschieden?

Unter Florian Kohfeldt hat Werder einen sehr aggressiven und attraktiven Angriffsfußball gespielt, und einen erfolgreichen dazu. Diese Art des Fußballs hat der Trainer im Gespräch mit mir auch für die nächste Saison angekündigt. Für diese Art des Fußballs bin ich prädestiniert. Es gab keine anderen Vereine, bei denen ich überlegt habe.

Florian Kohfeldt betont immer wieder, dass er einen genauen Plan für Ihre Rolle in der Mannschaft habe. Würden Sie uns diese Rolle er­klären?

Zwischenraum (Osako benutzt das deutsche Wort, weil es im japanischen dafür keines gibt; Anm. d. Red.). Mein bevorzugter Raum ist der der Nummer 10 und Nummer 9, da würde ich gerne spielen. Natürlich ist es auch eine Option, auf den Außenbahnen zu spielen.

Seit Ihrer Ankunft in Deutschland gibt es mehrere japanische Journalisten, die über Sie berichten. Bei Spielern aus anderen Ländern ist das nicht zu beobachten. Woher kommt diese Begeisterung in Japan?

Es ist japanische Mentalität, sich durch modische Erscheinungen zu begeistern. Speziell im Sport, der sehr angesagt ist in Japan. Keiner will sich etwas entgehen lassen. Nach der WM ist das Interesse am Fußball noch größer geworden. Vielleicht fokussieren sich die japanischen Medien durch mich jetzt vermehrt auf Werder, das wäre doch gut.

In der Geschichte Werders sind Sie nach Yasuhiko Okudera der zweite Japaner. Kennen Sie Ihren Vorgänger?

Ich kenne ihn, aber nicht persönlich. Jeder, der in Japan Fußball spielt, kennt Okudera, er ist eine Legende. Er ist als erster japanischer Fußballer nach Europa gegangen. So hat er uns allen, die ihm gefolgt sind, den Weg geebnet.

Okudera ist mit Werder dreimal Vize-Meister geworden. Ist das ein Ziel, an dem Sie sich orientieren?

Zunächst ist die Europa League das Ziel, das gilt es zu erreichen, und dafür werde ich alles geben.

Dasselbe Ziel hat bereits Claudio Pizarro ausgegeben. Mit Pizarro haben Sie vergangenes Jahr in Köln zusammen gespielt. Freuen Sie sich, dass nun ein zweites Jahr hinzu kommt?

Ja, sehr sogar. (lacht) Claudio ist ein guter Typ. Er bringt Lockerheit in die Kabine, macht immer Spaß und hat gute Laune. Vor seinen fußballerischen Fähigkeiten habe ich größten Respekt. Es ist schön, dass er da ist. Besonders von seinen Fähigkeiten im Strafraum kann ich mir etwas abschauen.

Sie sind erst seit ein paar Tagen in Bremen. ­Haben Sie sich schon in der Stadt umschauen können?

Nein, noch nicht. Ich wohne noch im Hotel, bald werde ich mir eine Wohnung nehmen. Meine Familie bleibt aber in Düsseldorf. Ich werde also an den freien Tagen viel pendeln.

Was machen Sie, wenn Sie nicht auf dem Fußballplatz stehen?

Zuhause bei der Familie sein. Wir haben eine kleine Tochter, mit der ich viel Zeit verbringe. Aber in Bremen werde ich nun alleine sein, mal schauen, was ich dann so machen werde (lacht).

Sie sind seit viereinhalb Jahren in Deutschland. Gibt es große kulturelle Unterschiede zu Japan?

Die japanische und die deutsche Kultur ähneln sich in Vielem. Es ist sauber, die Menschen sind fleißig. Aber die Wertschätzung für den Fußball ist sehr unterschiedlich, hier spielt er eine viel größere Rolle. In Japan ist Baseball extrem populär, hier dreht sich alles um Fußball. Mir kommt das als Fußballer natürlich entgegen.