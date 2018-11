„Ich habe im Käfig gelernt, mich durchzusetzen“

Karim Bellarabi ist in Bremen aufgewachsen, nun kehrt er mit Bayer zurück in die Heimat. Im Interview spricht er über seine Kindheit in Huchting und verrät, warum er Werder einst verlassen hat.

Herr Bellarabi, wie viele Tickets mussten Sie für das Spiel am Wochenende besorgen?

Karim Bellarabi: (lacht) Zehn Tickets, für Familie und Freunde.

Und wird es vor oder nach dem Spiel auch noch ein kurzes Treffen geben?

Nee, leider nicht. Vor dem Spiel sowieso nicht, da sind wir voll fokussiert. Und nach dem Spiel geht es immer direkt in den Bus und zurück nach Leverkusen. Aber ich werde bestimmt bald wieder in Bremen sein. Meine ganze Familie wohnt ja noch da, viele meiner Kumpels ebenfalls.

Sie sind im Bremer Stadtteil Huchting aufgewachsen. Wie oft sind Sie noch in der Stadt?

Ich bin jeden Monat mindestens einmal in Bremen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wann wir trainingsfrei haben. Ich versuche, meine Mutter so oft es geht zu sehen. Und natürlich treffe ich mich auch gerne mit meinen alten Schulkumpels, das ist mir sehr wichtig.

Und dann kicken Sie mit Ihren Kumpels im Käfig an der Carl-Hurtzig-Straße, so wie früher?

Das geht nicht, meine Kumpels sind nicht mehr so fit wie früher. (lacht) Nein, im Ernst: Wir machen lieber was Ruhiges. Meine Mama kocht, und dann unterhalten wir uns.

Über Fußball? Oder sind Sie froh, wenn auch mal andere Themen auf den Tisch kommen?

Natürlich probiere ich, in meiner Freizeit auch über andere Themen zu sprechen. Aber meine Freunde und meine Familie wollen ja wissen, was bei mir los ist. Und Fußball ist nun mal mein Leben, also sprechen wir auch viel darüber. Ein Tag ohne Fußball, da gibt es bei mir nicht.

Also hat Fußball schon immer eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt?

Total. Ich war schon als Kind fußballverrückt und bin jeden Tag nach der Schule raus, auf den Ascheplatz im Käfig. Da habe ich dann erst mit den Jungs in meinem Alter gespielt. Und wenn die Älteren kamen, mussten die Jüngeren gehen. Nur ich durfte bleiben, weil ich ganz gut war. Das hat mir natürlich Selbstvertrauen gegeben. Ich habe im Käfig gelernt, mich durchzusetzen, das hat mir später sehr geholfen.

Sie sind in Huchting in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wie war Ihre Kindheit?

Na ja, wie das halt ist, wenn man in Huchting aufwächst. Da hat es auch mal schwierigere Zeiten gegeben. Aber insgesamt hatte ich eine richtig schöne Kindheit. Ich durfte jeden Tag Fußball spielen, das war alles, was ich wollte.

Und Ihre Mutter hat nie geschimpft, wenn Sie nach der Schule immer sofort auf den Ascheplatz gegangen sind?

Nein, meine Mutter hat mich immer unterstützt. Sie wusste, dass es mein größter Wunsch war, Fußballprofi zu werden, und sie hat mir immer Kraft gegeben, wenn ich mal Zweifel hatte. Sie hat dann gesagt: Junge, du musst an dich glauben! Das habe ich gemacht, denn wenn ich auf jemanden gehört habe, dann auf meine Mutter. Nur nicht, wenn es um meine Fußballklamotten ging.

Das müssen Sie erklären.

Auf dem Ascheplatz sind meine Schuhe und meine Hosen ständig kaputtgegangen. Da war meine Mutter natürlich sauer, vor allem, wenn ich neue Sachen anhatte. Da hat es dann einen ziemlichen Anschiss gegeben. Aber ich habe mir da nie große Gedanken drüber gemacht. Ich wollte nur Fußball spielen, und da gehen die Klamotten halt mal kaputt ... (lacht)

Sie haben als Kind aber nicht nur auf dem Ascheplatz gekickt, sondern sind bereits mit acht Jahren zu Werder gewechselt. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?

Ich hatte sechs wunderschöne Jahre bei Werder. Wir waren bei vielen Turnieren, haben viel Spaß gehabt und oft gewonnen. Ich wurde dort wirklich sehr gut ausgebildet, das war wichtig für meine Entwicklung.

Trotzdem haben Sie Werder mit 14 Jahren verlassen und sind zum FC Oberneuland gewechselt. Warum?

Ich habe damals nicht mehr so das Vertrauen vom Verein gespürt. Ich war jedes Jahr Torschützenkönig in meiner Mannschaft, aber plötzlich wollte Werder einen neuen Stürmer holen und mir meine Rückennummer neun wegnehmen. Das habe ich nicht verstanden und zu den Verantwortlichen gesagt: Wenn Ihr mir meine Nummer wegnehmt, dann gehe ich. Das haben sie mir erst nicht geglaubt, aber ich bin dann wirklich zum FC Oberneuland gewechselt. Das würde ich heute natürlich nicht noch mal machen, aber als Jugendlicher war ich halt ein stolzer Junge.

Sie sind dann quasi über Umwege von Oberneuland über Braunschweig in der Bundesliga gelandet. Hat es in all den Jahren nie einen Moment gegeben, an dem Sie daran gezweifelt haben, ob das mit der Profikarriere noch was wird?

Doch, doch, solche Momente hat jeder Spieler mal im Laufe der Karriere. Bei mir war es, als ich schwer verletzt war, vor ein paar Jahren. Ich hatte eine Schambeinentzündung, war relativ lange raus und habe mir Sorgen gemacht, ob wirklich wieder alles gut wird. Aber es ist ja zum Glück alles gut gegangen. Grundsätzlich habe ich aber immer an mich geglaubt. Und ich habe im Laufe der Jahre gelernt, mit schwierigen Phasen umzugehen.

In Leverkusen erleben Sie gerade wieder eine etwas schwierigere Zeit. Sie sind in dieser Saison nicht so oft zum Einsatz gekommen wie in den Jahren zuvor. Wie gehen Sie damit um?

Für mich steht die Mannschaft im Vordergrund. Ich kann mich nur bei jedem Training anbieten, immer alles geben und für die Mannschaft da sein. Ich bin bei einem Topverein, da wird jeder Spieler gebraucht. Und wenn ich nicht spiele, muss ich halt weiter hart an mir arbeiten.

Aber in Bremen würden Sie am Wochenende schon ganz gerne von Beginn an spielen, oder?

Klar! Das Spiel im Weserstadion ist immer etwas Besonderes für mich. Aber wie gesagt: Wichtig ist, dass wir als Team gewinnen. Wer von Beginn an spielt, ist zweitrangig.

Leverkusen wird seit Jahren als potenzieller Bayern-Verfolger gehandelt, hat diese Erwartungen bislang aber noch nicht erfüllt. Woran liegt das?

Wir haben eine sehr junge Mannschaft, das wird oft vergessen. Wir lernen von Jahr zu Jahr dazu. Aber die Richtung stimmt. In Leverkusen entsteht gerade etwas, und natürlich ist es unser Ziel, in den nächsten Jahren oben dabei zu sein und in der Champions League zu spielen. Das wäre ein Traum.

Sie könnten sich den Traum schon in der dieser Saison erfüllen, dafür bräuchten Sie aber einen Sieg in Bremen.

Das stimmt, aber das wird sehr schwer. Werder ist extrem heimstark. Außerdem hat sich die Mannschaft in diesem Jahr gut entwickelt. Wir müssen am Wochenende alles raushauen, was wir haben.

Können Sie sich denn vorstellen, eines Tages noch mal zu Werder Bremen zurückzukehren?

Wer weiß, was in Zukunft passiert. Im Fußball kann man nichts ausschließen. Ich habe noch drei Jahre Vertrag in Leverkusen, und darauf konzentriere ich mich. Werder ist aktuell nicht in meinem Kopf.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

Das ist Karim Bellarabi:

Der heutige 28-Jährige wuchs im Bremer Stadtteil Huchting auf, spielte als Kind erst bei Werder, dann beim FC Oberneuland. Seit 2011 steht der elfmalige Nationalspieler beim Erstligisten Bayer Leverkusen unter Vertrag.

