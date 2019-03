„Ich habe eine Entscheidung getroffen“

Maximilian Eggestein hat über seine Zukunft entschieden. Ob er seinen Vertrag bei Werder verlängert, wollte der Mittelfeldspieler allerdings nicht verraten.

Bisher hatte Maximilian Eggestein bei Fragen zu seiner Zukunft stets vage geantwortet und gesagt, dass er noch darüber nachdenke. Jetzt ist die Phase des Überlegens vorbei. „Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen“, sagte Werders Mittelfeldspieler am Mittwoch in einer Medienrunde und fügte grinsend hinzu: „Die Entscheidung wird zeitnah verkündet. Es sind nur noch ein, zwei Details zu klären.“ Wie er sich entschieden hat, wollte der 22-Jährige allerdings noch nicht verraten.

Eggesteins Vertrag bei Werder läuft im Jahr 2020 aus. Der Verein will mit ihm verlängern, sonst müsste das große Talent nach der aktuellen Saison verkauft werden, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Maximilian Eggesteins jetzige Aussage lässt die Bremer Fans natürlich darauf hoffen, dass der Klub bald seine Vertragsverlängerung verkündet - am besten im Doppelpack mit der Verlängerung seines Bruders Johannes. Auch der jüngere Eggestein-Bruder befindet sich aktuell in Vertragsgesprächen. Dazu wollte Maximilian Eggestein ebenfalls nichts verraten. Er sagte nur, dass er wisse, wie es vertraglich bei seinem Bruder aussehe.

Bundestrainer Joachim Löw weiß dagegen schon Bescheid. Mit ihm habe er über seine Zukunft gesprochen, erzählte Maximilian Eggestein, der gerade erstmals bei der A-Nationalmannschaft weilte, aber nicht zum Einsatz kam. Löw habe ihn dabei in keine Richtung gedrängt. Für die Perspektiven im Nationalteam mache es natürlich einen Unterschied, ob man mit dem Klub international spiele oder nicht, sagte Eggestein. „Aber du kannst auch bei einem Champions-League-Verein auf der Bank sitzen und bist dann kein Nationalspieler.“ Auch diese Aussage klingt danach, als hätte er sich für Werder entschieden. Unabhängig davon, ob die Bremer sich noch für Europa qualifizieren oder nicht.

Insgesamt sei der Aufenthalt bei der Nationalelf eine tolle Erfahrung gewesen. „Man kann einiges mitnehmen“, betonte Eggestein. Im Sommer spielt er wahrscheinlich trotzdem wieder für die U21 bei der Europameisterschaft. „Solch ein Turnier kann für meine Entwicklung wichtig sein“, sagte er.