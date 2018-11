„Ich glaube schon, dass er Sonntag spielt“

Last-Minute-Zugang Nuri Sahin hat die Länderspielpause genutzt, sich bei Werder einzufinden. Mitspieler Niklas Moisander traut dem Sechser zu, schon am Wochenende gegen Nürnberg zu spielen.

Niklas Moisander und Nuri Sahin verbindet sportlich durchaus einiges: Beide gelten als führungsstarke Routiniers, beide besitzen einen starken linken Fuß, beide schalten sich gerne in den Spielaufbau ein. Am Sonntag (Anstoß: 15.30 Uhr) beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg könnte Sahin sein erstes Pflichtspiel für den SV Werder bestreiten – und Abwehrchef Moisander ist bereits voller Vorfreude auf den neuen Mitspieler. „Er ist ein super Spieler, man sieht es sofort im Training“, betonte der Finne am Donnerstag während einer Medienrunde.

Besonders hob Vize-Kapitän Moisander die Ausstrahlung des 30-Jährigen hervor. „Man sieht, dass er viel gewonnen hat“, umschrieb Werders Abwehrchef Sahins Außenwirkung. „Auf dem Platz ist er sehr ehrgeizig.“ Der Trainingsfleiß des defensiven Mittelfeldspielers könnte trotz großer Konkurrenz um die Stammplätze im Mittelfeld dazu führen, dass Sahin schon gegen Nürnberg seine Einsatzminuten sammelt. „Wir werden sehen, ob er am Sonntag spielt - aber ich glaube schon“, mutmaßte Moisander, dessen erstes Zwischenfazit für Sahin durchweg positiv ausfiel: „Er ist für uns auf und neben dem Platz super.“