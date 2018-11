"Ich freue mich sehr, wo Werder gerade steht"

Ein Interview mit Viktor Skripnik aus der Ukraine hat am Dienstag kurzzeitig für Wirbel gesorgt. Für Klarheit sorgte der Bremer Ex-Coach im Gespräch mit MEIN WERDER später selbst.

Lange Zeit war von ihm gar nichts mehr zu hören. Viktor Skripnik hat sich rar gemacht, seitdem er im September 2016 als Werder-Trainer gehen musste. Die Anfragen deutscher Medien lehnte er zuletzt allesamt ab, am Dienstag erschien dann jedoch ein Interview mit dem 48-Jährigen auf der ukrainischen Internet-Seite „football24.ua“ in kyrillischer Schrift. Erste simple Übersetzungsversuche via Internet brachten überraschende Aussagen hervor. So ganz korrekt seien sie aber nicht, wie der Ukrainer gegenüber MEIN WERDER betonte.

So sei Skripnik bei Werder beispielsweise keinesfalls noch immer als Analyst tätig. Stattdessen stellte der gut aufgelegte Ex-Profi gegenüber MEIN WERDER klar: „Ich habe Analyse für mich selbst betrieben. Als Trainer tut eine Pause ganz gut und ich habe Zeit für meine Analyse gebraucht.“

Aktuell keine Angebote

Im kommenden Sommer endet der Vertrag mit Werder, wie es dann weitergeht, steht noch nicht fest. „Ich will jetzt etwas anderes machen. Ich bin seit 22 Jahren im Verein, in der Welt gibt es nicht nur Werder“, wird Skripnik in seiner Heimat zitiert. Genau diese Entwicklung habe Zeit gebraucht, wie er auf Nachfrage unterstrich: „Ich hatte nach meiner Entlassung Angebote von Zweit- und Drittligisten, aber das war zu kurzfristig.“ Wäre dagegen ein Erstligist an ihn herangetreten, hätte er aber wohl doch zugeschlagen, erklärte der einstige Verteidiger. „Im Fußball geht es immer weiter. Ich schaue auch auf andere Vereine, habe zur Zeit aber keine Angebote.“ Er wolle sich im April überlegen, wie es genau mit ihm weitergehe.

Darüber hinaus blickte Skripnik auf seine Entlassung in Bremen zurück. „Natürlich ist es unangenehm, entlassen zu werden, aber ich war nicht beleidigt“, sagte er. „Es hat mich zu diesem Zeitpunkt aber nicht überrascht, wir sind schlecht gestartet, die Ergebnisse müssen stimmen und das haben sie nicht.“ Zudem hatte das Interview mit dem ukrainischen Internetportal den Eindruck erweckt, dass Skripnik selbst über seinen Abschied entschieden habe. Auch dieser Auslegung widersprach der 48-Jährige. „Es war eine Entscheidung der Geschäftsführung, die muss man akzeptieren und ich habe gesagt, dass die Mannschaft frischen Wind brauche.“

Als Nachfolger wurde seinerzeit Alexander Nouri installiert, inzwischen coacht Florian Kohfeldt bekanntlich Werder. „Es ist gut, interne Trainer zu nehmen“, sagte Skripnik. „Der Trainer der U23 kennt die Struktur, kennt die Spieler, kennt den Verein. Das ist ein Vorteil.“ Die Arbeit seines einstigen Assistenten gefalle ihm ebenfalls. „Ich freue mich sehr, wo Werder gerade steht. Ich habe mit vielen aus dem Verein noch Kontakt, auch mit Florian Kohfeldt. Allerdings nicht so häufig, wie man vielleicht denken mag, denn das ist ein sehr intensiver Job.“

Riesenlob für Eggesteins und Selke

Ein Sonderlob verteilte der Double-Sieger von 2004 an Maximilian und Johannes Eggestein sowie an Davie Selke. „Die haben alle das Potenzial und Talent, um europäische Topspieler zu werden. Aber es gehören viele Faktoren noch dazu“, betonte er.

Einen großen Teil des Interviews in seiner Heimat hatte die Personalie Max Kruse eingenommen. Ein Spieler, der demnach sowohl Klasse besitze, aber auch Gefahren berge. Nun erklärte Skripnik seine Worte: „Wir wussten, dass er viele Probleme bei anderen Vereinen hatte und diese nicht begeistert waren, was er gemacht hat. Wir haben ihn quasi ungesehen genommen, denn er hatte etwas, was wir brauchten. Wir wollten ihn unbedingt haben“, sagte er. „Gute Leute haben oft einen schwierigeren Charakter, aber Max möchte immer gewinnen. Egal ob im Training, im Spiel, beim Tennis oder Tischtennis.“

Und auch auf die finanziellen Rahmenbedingungen ging Skripnik ein: „Wir wussten, dass er viel verdient hat bei anderen Klubs. Wir sind ein großes Risiko eingegangen, denn wir hatten nicht so viel Geld, mussten ihm aber ein für unsere Verhältnisse großes Grundgehalt bieten.“ Genau diesen Weg seien Geschäftsführer Klaus Filbry, Sportchef Frank Baumann und der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Bode jedoch mitgegangen.

Den Lohn gab es auf dem Rasen: „Was er neben dem Platz machte, war uns egal“, betonte Skripnik. „Er will immer nur gewinnen und solch eine Persönlichkeit brauchten wir. Er führt alle anderen Spieler im Spiel und in der Kabine. Im Nachhinein zeigt sich, dass wir damals alles richtig gemacht haben.“