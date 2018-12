„Ich freue mich nicht darüber“

Nach dem Schlusspfiff bei Werders 1:2 in Dortmund hatte sich Trainer Florian Kohfeldt vehement über den Schiedsrichter beschwert. Am Dienstag betonte er nun, dass er nicht stolz auf dieses Verhalten sei.

Werders Spiel in Dortmund hatte kurios geendet: In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte Mario Götze den Treffer zum vermeintlichen 3:1 erzielt. Doch das Tor wurde wegen einer Abseitssituation vom Videoassistenten zurückgenommen, wodurch das Spiel mit einem Freistoß für Werder hätte weiterlaufen können. Doch da die Nachspielzeit – sechs Minuten waren angezeigt worden – mittlerweile abgelaufen war, beendete Schiedsrichter Guido Winkmann das Spiel.

Darüber hatte sich Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Abpfiff vehement beim vierten Offiziellen beschwert und dabei unter anderem wutentbrannt sein Kaugummi auf den Boden geschmissen. Auf diese Szene angesprochen, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz: „Ich habe mir das im Nachhinein nicht noch einmal angeschaut. Ich habe mehrere Nachrichten deswegen bekommen und dann lieber darauf verzichtet.“

„Ich freue mich nicht über so etwas“, sagte er darüber hinaus über sein Verhalten. Gleichwohl wolle er betonen, dass „immer zwei Seiten dazugehören“, gerade die umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung in Dortmund sei „sehr speziell“ gewesen. „Ich möchte aber klarstellen, dass es von meiner Seite zu keinem Zeitpunkt beleidigend geworden ist“, weder in Dortmund, noch in einer anderen Situation in seiner Zeit als Werder-Trainer. „Denn ich weiß, dass die Schiedsrichter einen schwierigen Job haben.“

Grundsätzlich gehören Emotionen an der Seitenlinie aber zum Spiel dazu. Er versuche, sein Handeln danach auszurichten, ob es der Mannschaft helfe. „Nach dem Schlusspfiff war das aber eher nicht mehr der Fall", erklärte er.