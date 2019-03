„Ich dachte kurz ans Karriereende“

Werder-Stürmer Aron Johannsson spricht im Interview mit der „Bild“ über seinen aktuellen Gesundheitszustand, seine Comeback-Pläne – und seinen persönlichen Tiefpunkt.

Er ist Werders größter Pechvogel: Aron Johannsson. Seit Sommer 2015 steht der Stürmer bei den Grün-Weißen unter Vertrag, aufgrund von diversen Verletzungen hat der 28-Jährige mehr als die Hälfte der möglichen Pflichtspiele seines Klubs verpasst. In dieser Woche hat er erstmals nach seiner Sprunggelenks-Operation im vergangenen November wieder etwas mit dem Team trainieren können.

„Ich bin unfassbar glücklich, dass ich wieder Fußball spielen kann“, sagt Johannsson im „Bild“-Interview. Bei 100 Prozent ist Werders Angreifer trotz seiner Rückkehr auf den Platz aber noch nicht: „Mein Fuß fühlt sich manchmal noch etwas steif an. Aber Schmerzen würde ich das nicht nennen“, erklärt der 28-Jährige.

Zwischenzeitlich habe er sogar ans Karriereende gedacht, erzählt der Stürmer: „Bei dieser Sprunggelenks-Verletzung hatte ich nach sieben Monaten noch so heftige Schmerzen. Ich war zuhause und sagte meiner Frau: ,Vielleicht reicht das jetzt. Ich muss gucken, was ich anderes machen kann´. Aber zum Glück hat sie mich beruhigt. Am nächsten Tag hatte ich dann wieder gute Laune.“

Johannsson würde gerne in Deutschland bleiben

In einigen Wochen will Johannsson wieder regelmäßig am Mannschaftstraining teilnehmen und möglicherweise auch Spielpraxis bei der U23 sammeln („Es wäre sicher gut für mich“). Anschließend wäre er wieder ein Kandidat für den Profikader – zumindest in der Theorie. In der Praxis dürfte das eher schwierig werden. Werder ist in der Offensive breit aufgestellt, Platz für Johannsson aktuell nicht in Sicht.

Auch in Sachen Vertragsverlängerung hat der Stürmer schlechte Karten. Die Zeichen stehen klar auf Abschied im Sommer, wenn Johannssons Kontrakt ausläuft. „Wenn wir hier nicht bleiben können, würden wir zumindest gerne in Deutschland bleiben“, sagt der 28-Jährige dazu.

