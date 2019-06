„Ich bin voll belastbar“

Niclas Füllkrug hat sich am Sonntag erstmals seit seiner Rückkehr zu Werder den Fragen der Medien gestellt. Der 26-Jährige ist sich sicher, dass er in Bremen wieder sein Leistungsoptimum erreichen wird.

Werder hat am Sonntag Sommerzugang Niclas Füllkrug offiziell vorgestellt. Für den 26 Jahre alten Offensivspieler ist es die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. In Bremen spielte er bereits in der Jugend und schaffte den Sprung zu den Profis. Zwischen 2011 und 2013 war Füllkrug für Werders U23 und die Bundesligamannschaft der Grün-Weißen aktiv. Vieles ist dem 26-Jährigen bei Werder daher noch bekannt. „Es fühlt sich gar nicht so neu an, ich kenne noch viele Jungs aus meiner damaligen Werder-Zeit. Ich brauche keine lange Eingewöhnungszeit“, sagte Füllkrug, um anzufügen: „Es ist unglaublich, wie viele Leute ich hier wiedergetroffen habe. Thomas Schaaf, Thomas Wolter, alle meine U-Trainer. Werder ist wirklich eine große Familie und es ist schön, wieder ein Teil davon zu sein.“

Welcher „Teil“ Füllkrug bei Werder sein will, davon hat der 26-Jährige eine ziemlich genaue Vorstellung: „Ich bin schon der klassische Zentrumsstürmer, sehe mich nicht so auf den Außen“, erklärte er und ging auch gleich noch auf mögliches Verbesserungspotential in seinem Spiel ein. „Ich glaube, dass ich mich im Spiel zwischen den Linien noch verbessern kann und daran werden wir jetzt auch arbeiten, damit ich ein guter Mittelstürmer für Werder bin.“

„Wir werden mein Optimum erreichen“

Ein konkretes Ziel, wie viele Tore er in der kommenden Saison schießen will, möchte sich Füllkrug aber nicht setzen. „Ich will in erster Linie im Strafraum präsent sein, der Mannschaft helfen und dann bin ich mir sicher, dass ich auch meine Tore machen werde“, so der Stürmer. Damit das gelingt, muss auch die körperliche Verfassung stimmen. Füllkrug hatte in seiner bisherigen Karriere immer wieder mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen, jüngst hatte ihn ein Knorpelschaden fast die komplette Rückrunde der zurückliegenden Saison gekostet.

Davon hat sich Füllkrug nach eigener Aussage aber gut erholt: „Ich bin voll belastbar. Der Plan ist, dass ich sofort voll mittrainiere“, erklärte der 26-Jährige. Ein Grund für den Wechsel von Hannover 96 zu Werder sei demnach auch die medizinische Abteilung der Bremer gewesen. „Die medizinische und athletische Abteilung ist perfekt und wir werden mein Optimum erreichen“, ist sich Füllkrug sicher.