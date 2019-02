Theodor Gebre Selassie hat am Freitag sein 200. Ligaspiel für Werder absolviert. Die Chancen stehen gut, dass der Rechtsverteidiger noch eine weitere Bestmarke knackt.

Trotz des eher enttäuschenden 1:1 gegen den VfB Stuttgart konnte Theodor Gebre Selassie am Freitag ein klein wenig feiern. Schließlich hat der Tscheche gegen die Schwaben sein 200. Ligaspiel für Werder absolviert. „Ich bin stolz und glücklich“, sagte Gebre Selassie nun wenige Tage nach seinem Jubiläum.

Der Rechtsverteidiger ist damit der Ausländer mit den viertmeisten Einsätzen für Werder. Auf Rang drei liegt derzeit Claudio Pizarro, der bislang auf 224 Ligaeinsätze für die Bremer kommt. Gebre Selassie will versuchen, den Stürmer noch einzuholen und auch das Knacken des Rekords von Andreas Herzog (236 Ligaspiele) ist absolut denkbar. Voraussetzung dafür: Gebre Selassie muss weiterhin der Dauerbrenner auf der rechten Abwehrseite bleiben und sein im Sommer auslaufender Vertrag muss verlängert werden. Letzteres gilt als sicher, nur mit der Bestätigung tun sich der Spieler und Werder noch schwer. „Zu meiner Zukunft muss man Frank Baumann fragen. Aber wir sind auf einem guten Weg, dass ich hier weiterspiele“, sagte der 32-Jährige mit einem Lächeln.

Ohnehin liegt Gebre Selassies Fokus vorläufig auf den kommenden Aufgaben. Werder will nach Europa und sollte dafür am Sonntag (18 Uhr) tunlichst Wolfsburg schlagen, immerhin ein Konkurrent um das internationale Geschäft. „In dieser Saison ist noch alles möglich“, so Gebre Selassie, der in dem Spiel gegen den VfL aber noch keinen Endspielcharakter feststellen will: „Es ist nicht das letzte Spiel der Saison, aber ein sehr wichtiges.“