Eigentlich hatte Florian Kohfeldt einen Einsatz von Martin Harnik im kommenden Spiel gegen Schalke so gut wie ausgeschlossen. Doch der Werder-Stürmer hofft noch auf ein Comeback, wie er im „Sportblitz“ sagte.

Gibt es doch noch Hoffnung auf ein Comeback von Martin Harnik am Sonnabend (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Schalke 04? „Ich bin optimistisch“, sagte der Werder-Stürmer am Mittwochabend in der TV-Sendung „Sportblitz“ von Radio Bremen über einen möglichen Einsatz gegen Schalke. Am Nachmittag war Harnik, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung, verursacht durch einen Beckenschiefstand, hatte aussetzen müssen, ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die Einheit hatte er aber nicht komplett mitgemacht.

Noch am Dienstag hatte sich Florian Kohfeldt wesentlich skeptischer über einen möglichen Einsatz Harniks gegen Schalke geäußert. Laut dem Coach kommt die Partie am Sonnabend für den Angreifer noch zu früh.

In der TV-Sendung erzählte Harnik auch, dass er nun ein paar Extraschichten im Kraftraum schiebe. „Ich muss daran arbeiten, ich muss das Becken stabilisieren“, sagte der 31-Jährige.