Auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz zeigte sich Werder-Zugang angriffslustig. Der 25-Jährige gab Einblicke in den Entscheidungsprozess seines Wechsels und seine Ziele mit Werder.

Im Grunde machte Kevin Möhwald auf seiner Vorstellungs-Pressekonferenz am Mittwochmittag einen tiefenentspannten Eindruck. Der Satz, den der vom 1. FC Nürnberg gekommene Kreativspieler den Medienvertretern allerdings gleich zweimal nachdrücklich mit auf den Weg gab, ließ anderes vermuten: "Ich bin nicht zum Spaß hier", betonte der 25-Jährige, der vor seiner ersten Bundesliga-Saison steht. "Sondern um Leistung zu bringen und der Mannschaft zu helfen."

Ein bloßer Ergänzungsspieler möchte Kevin Möhwald nicht sein. Viel lieber würde er es machen wie zuvor in der 2. Bundesliga, als er sich in Nürnberg im Laufe der ersten Saison durchsetzte, um dann in der zweiten und dritten Spielzeit zu den Leistungsträgern zu gehören. Dabei schreckt den gebürtigen Erfurter auch nicht die Konkurrenzsituation im Bremer Mittelfeld, die sich durch zwei weitere geplante Einkäufe noch einmal verschärfen dürfte. "Konkurrenz hat man überall", wiegelte Möhwald ab. "Die hatte ich in Nürnberg, die hatte ich in Erfurt."

Im Passspiel versiert

Mit dem Ehrgeiz, sich weiter zu verbessern und auch an seinen Schwächen zu arbeiten, soll das diesmal erneut gelingen. "Ich bin ein sehr selbstkritischer Spieler", diagnostizierte Möhwald. Von Vorschusslorbeeren, die ihn mitunter als besten Spieler der 2. Liga ausgewiesen hatten, möchte er sich nicht beirren lassen. Dennoch weiß der Neu-Werderaner auch um seine Fähigkeiten: "Ich kann im zentralen Mittelfeld alles spielen", erklärte Möhwald. "Ich habe meine Stärken im Passspiel und in der Spielübersicht". Damit sei er vielleicht auch ein etwas anderer Spielertyp als zum Beispiel Thomas Delaney.

Bei den Franken, die in der kommenden Saison auch wegen Möhwald ebenfalls in der Bundesliga spielen werden, konnte der Mittelfeldmann diese Fähigkeiten auch auf den Platz bringen. Entsprechend schwer fiel Möhwald die Entscheidung, Nürnberg hinter sich zu lassen: "Ich hatte eine super Truppe, ich hatte sportlichen Erfolg, ich war sehr wichtig für die Mannschaft", bilanzierte Möhwald.

Letztlich ging es aber auch darum, nach drei Jahren am selben Ort noch einmal einen neuen Impuls zu setzen, eine neue Herausforderung zu suchen. Und da kamen dann schon im Winter die Bremer ins Spiel. "Werder hat sich sehr um mich bemüht", erklärte Möhwald. "Der Prozess war ein langwieriger." Und ein letztlich erfolgreicher, denn nun ist Möhwald da und hat die Chance, sich bei Werder in der Bundesliga durchzusetzen.

Für die Vorbereitung aber heißt es erst einmal, in Ruhe ins Team zu finden. Das scheint bislang zu gelingen: "Es sind ein paar lustige Typen dabei, mit denen man schnell ins Gespräch kommt", freute sich Möhwald. Auch die Stadt gefällt dem Zugang. Eine passende Wohnung sei schon gefunden, auch ein paar schöne Ecken in Bremen habe er schon kennengelernt: "Was ich bis jetzt gesehen habe, ist rundum positiv."