"Ich bin kein reiner Heimspieler"

Viertes Auswärtsspiel, zum vierten Mal kein Startelf-Einsatz für Zlatko Junuzovic. Da der Grund ein recht einfacher war, wurde eine neuerliche Personaldebatte um den Kapitän direkt im Keim erstickt.

Zlatko Junuzovic lächelte, als er am späten Freitagabend auf die wartenden Journalisten zuschritt. Dabei hatte es dafür auf den ersten Blick gar keinen Grund gegeben. Werder hatte in Hannover verloren, er selbst nicht einmal von Beginn an gespielt. Schon wieder. Der Kapitän wirkte trotzdem gelöst. Bankdrücker hin oder her.

Diese Lockerheit mag einerseits an einem kurzen Austausch mit seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Martin Harnik gelegen haben, der sichtlich Freude bereitete. Andererseits aber auch am Zustandekommen des erneuten Fehlens. „Ich kann damit umgehen, das passt schon“, sagte der Österreicher, den nach eigenen Angaben Rückenprobleme in der Vorbereitung geplagt hatten. „Er war nicht bei hundert Prozent. Es war schon ein Risiko, ihn überhaupt nach der Pause zu bringen“, sagte dann auch Trainer Florian Kohfeldt. Eine erneute Spekulation über die Rolle seines Kapitäns passte ihm daher gar nicht. „Das darf heute wegen der Verletzung wirklich kein Thema sein“, betonte er. Ende der Diskussion.

Ein wenig kurios war der erneute Verzicht dennoch. In den vier jüngsten Auswärtsspielen der Bremer hatte Junuzovic nämlich stets nicht in der Startelf gestanden – um dann anschließend im Weserstadion genau das dann doch wieder zu tun. Zuletzt hatte er beim Sieg gegen Frankfurt zudem mit einem Treffer und einer Vorlage überzeugt. „Ich bin aber kein reiner Heimspieler“, sagte er lachend. „Das ist nur Zufall und alles mit dem Trainer abgesprochen.“ Es passte aber zum Gemütszustand des 30-Jährigen, dass er sich trotzdem noch einen kleinen Scherz erlaubte: „Zu Hause ist es doch am schönsten“, sagte er schmunzelnd.

Ein wenig ernster wurde Junuzovic lediglich, als es um seine eigene Zukunft ging. Erneut musste er Fragen beantworten, ob er über den Sommer hinaus bei Werder bleibe, erneut vertröstete er die Medienrunde. „Da müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden“, sagte er. „Momentan gibt es noch nichts zu entscheiden. Es ist ziemlich ruhig und gibt nichts zu vermelden.“