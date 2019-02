Martin Harnik befindet sich nach einer Muskelverletzung im Hüftbereich im Reha-Training. Bei Eurosport äußerte er die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr.

Im Pokalspiel gegen den BVB zog sich Martin Harnik eine Verletzung am Hüftbeuger zu, von sechs bis acht Wochen Pause war danach die Rede. Bei Eurosport, wo Harnik vor der Partie Werders gegen Stuttgart am Freitag zu Gast war, äußerte der Angreifer die Hoffnung, schneller zurückzukehren. „Ich bin auf einem sehr guten Weg. Ich kann schon relativ intensiv trainieren und bin bei dem, was ich mache, schmerzfrei. Ich habe große Hoffnung, dass es schneller geht“, sagte der 31-Jährige.

Zuvor konnte schon Florian Kohfeldt leicht positive Nachrichten verkünden. "Martin hat einen guten Heilungsverlauf", sagte er am vergangenen Donnerstag über Harnik, ohne dabei in allzu große Euphorie zu verfallen: „Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem ich die Prognose verändern würde."