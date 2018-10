I wie Ignjovski, Aleksandar

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Es war eine günstige Gelegenheit im Sommer 2011, die Werder kurzerhand zugreifen ließ. Aleksandar Ignjovski hatte zwei Jahre lang in der zweiten Liga auf sich aufmerksam gemacht, beim TSV 1860 wurde der junge Serbe zum Stammspieler und einem wichtigen Bestandteil im defensiven Bereich. Aber: Die notorisch klammen Löwen konnten die mit Ignjovskis Heimatklub OFK Belgrad vereinbarte Kaufoption nicht ziehen und mussten passen.

Also schnappte Klaus Allofs zu und gab Ignjovski einen Dreijahresvertrag. Nur 500.000 Euro soll Werder damals nach Belgrad überwiesen haben, Thomas Schaaf wollte den Spieler langsam an die Bundesliga heranführen. Aber wie so oft hatte Werder auf der linken Abwehrseite Probleme, Lukas Schmitz war verletzt, also musste Ignjovski einspringen. In München hatte der sich schon einen Ruf als Allrounder gemacht, jetzt spielte der Rechtsfuß Ignjovski plötzlich linker Verteidiger. Und machte seine Sache ganz ordentlich. 26 Spiele absolvierte Iggy in seiner ersten Saison, erst eine Verletzung am Sprunggelenk bremste ihn gegen Ende der Spielzeit aus.

In seiner zweiten Saison lief es schon nicht mehr so rund, in der dritten war er immer mal wieder verletzt und spielte nur noch selten. Trotzdem offerierte ihm Thomas Eichin einen neuen Vertrag, Ignjovski lehnte aber ab und wechselte stattdessen zu Eintracht Frankfurt. Durchsetzen konnte er sich dort ebenso wenig wie später beim SC Freiburg. Mittlerweile spielt der 27-Jährige beim SC Magdeburg in der zweiten Liga.