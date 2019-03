Hübscher wird Trainer in Münster

Jetzt ist der Abschied beschlossene Sache! U23-Coach Sven Hübscher wird in der kommenden Saison den Drittligisten Preußen Münster trainieren. Das teilte Werder am Mittwochvormittag mit.

Sven Hübscher wird in der kommenden Spielzeit Cheftrainer bei Preußen Münster und wird dort den zum Saisonende scheidenden Trainer Marco Antwerpen ersetzen. Hübscher nimmt auch seinen Co-Trainer Tobias Hellwig mit nach Münster.

„Es ist sehr schade, dass uns Sven Hübscher im Sommer verlässt. Wir haben ihn als fachkompetenten und akribisch arbeitenden Trainer kennengelernt. Für seine Entscheidung haben wir aber Verständnis und wünschen ihm sowie Tobias Hellwig ab Sommer alles Gute in Münster", wird Björn Schierenbeck, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Werder, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Werder hatte bereits zuvor deutlich gemacht, dass man Hübscher bei Interesse keine Steine in den Weg legen werde. "Wir bilden nicht nur Spieler aus, sondern auch Trainer. Wenn es Interesse an unseren Trainern gibt, ist das auch eine Wertschätzung für unsere Arbeit", hatte Schierenbeck gegenüber Mein Werder gesagt.

Neue Herausforderung für Hübscher

Hübscher selbst bedankt sich für das Entgegenkommen der Bremer: „Eine Profi-Mannschaft als Cheftrainer zu betreuen, ist für mich der nächste Schritt. Daher möchte ich mich bei allen Verantwortlichen des SV Werder Bremen bedanken, dass ich diese neue Herausforderung annehmen kann“, sagt der 40-Jährige.

Für Hübscher ist der Wechsel ein sportlicher Aufstieg. Zum einen wird er statt eines Regionalligisten sehr wahrscheinlich einen Drittligisten trainieren, zum anderen ist es das erste Mal, dass er die Hauptverantwortung für eine erste Mannschaft im Profibereich übernimmt. Der 40-Jährige war zwar schon für Schalke 04 mitverantwortlich, aber eben nur als Co-Trainer - unter anderem unter Jens Keller und André Breitenreiter. 2017 kam Hübscher zu Werder und übernahm zunächst die U17, im Februar 2018 dann die U23.

Zuvor hatten die „Westfälischen Nachrichten“ über eine mögliche Einigung beider Vereine noch in dieser Woche berichtet.

Nachholspiel der U23 terminiert

Für das ausgefallene Regionalliga-Spiel der U23 beim SSV Jeddeloh II ist ein Nachholtermin festgelegt worden: Werders Zweite trifft am 18. April (Gründonnerstag) um 19:30 Uhr in der 53acht-Arena auf Jeddeloh. Dort wird auch Hübscher noch an der Seitenlinie stehen. „Bis zum Saisonende gilt meine Konzentration der U23, damit wir einen erfolgreichen Saisonendspurt hinlegen“, so der Trainer. Werders U23 rangiert derzeit mit 43 Punkten auf Platz fünf der Regionalliga Nord.