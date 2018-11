HSV-Abstieg oder Kohle

Steigt der Hamburger SV ab oder nicht? Viele Werder-Fans wünschen dem Nordrivalen das Schlimmste, fürchten zugleich aber noch eine Rettung. Praktisch, dass es eine nahezu perfekte Absicherung gibt.

Es klingt fast wie der Plan des Teufels höchstpersönlich. Oder zumindest wie der von Charles Montgomery Burns. Der Milliardär aus der Serie „Die Simpsons“ hätte wahrlich seine Freude an den finsteren Machenschaften, die sich rund um den letzten Bundesliga-Spieltag ranken. Zumindest dann, wenn er es nicht so sehr mit dem Hamburger SV hält. So wie viele Werder-Fans. Oder die des FC St. Pauli. Oder der Rest von Fußball-Deutschland. Wenn man den sozialen Netzwerken glauben darf. Kein Abstieg scheint verdienter.

Und genau das ist das Problem. Die jüngere Vergangenheit hat bewiesen, dass der HSV, selbst wenn schon totgeglaubt, noch von der Schippe springt. Da kann noch so schlecht gespielt worden sein, einen rettenden Treffer oder eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung hat es immer noch gegeben. Zack, war sie dahin, die Vorfreude. Jubelus interruptus sozusagen.

Dieses Leiden hat Spuren hinterlassen. Der Fußballgott wird infrage gestellt, der DFB und die DFL sowieso. Auch vor dem nächsten Sonnabend, an dem der erste Abstieg der Vereinsgeschichte feststehen könnte. Wieder einmal.

Die verlockende Kombiwette

Doch wie auch immer es ausgeht, Werder-Fans könnten am Ende auf jeden Fall mit einem breiten Grinsen in den Abend starten. Sofern ihnen Geld ähnlich wichtig ist wie ein HSV-Abstieg. Die Gelegenheit einer echten Win-win-Situation, vielleicht der allerbesten überhaupt seit der Geburt der bösen Bankenwelt, war nie günstiger. Warum? Weil die Quoten der Wettbüros mitspielen. Selbst für die größten Pessimisten.

Bei einem deutschen Wettanbieter beispielsweise genügen zwei Tipps. Eine verlockende Kombiwette, die aber natürlich alles andere als ein Selbstläufer ist. Ein Sieg des HSV daheim gegen Borussia Mönchengladbach hat eine Quote von 2,2. Wer zugleich darauf setzt, dass der VfL Wolfsburg auch vor eigener Kulisse gegen Absteiger 1. FC Köln auf ganzer Linie versagt, heimst dafür gleich noch eine Quote von 5,3 ein. Die beiden Werte werden multipliziert, schon schmückt eine Gesamtquote von 11,66 den Wettschein. Wer sich jetzt überwindet, gleich 50 Euro den Haien des Glückspiels anzuvertrauen, wird bei korrektem Ausgang mit 583 Euro entlohnt. Selbst zehn Euro Einsatz bringen attraktive 116,60 Euro. Einziger Haken: Die gehasste Uhr im Volksparkstadion läuft noch mindestens bis zur Relegation. Oder gar noch eine Saison. Oder noch eine. Und noch eine.

Doch es soll ja Momente geben, in denen finanzielle Verluste auf einmal gar nicht mehr schwer wiegen. Wo die Glückseligkeit auf anderen Wegen kommt. Exakt so könnte es am Sonnabend gegen 17:20 Uhr kommen: Sollte nämlich auch nur eines der Ergebnisse abweichen, ist das Geld futsch – wie im Übrigen auch der HSV. Als Fan kann man also eigentlich gar nicht verlieren. Oder wie es Mr. Burns ausdrücken würde: „Ausgezeichnet“.

P.S. Der Blick ins Internet zeigt, dass erste Fans bereits Lust auf eine entsprechende Wette bekommen haben.

Die steigen nicht ab.

All-In. pic.twitter.com/6RnkBuxlny — Der Übersteiger (@DerUebersteiger) 7. Mai 2018

Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de