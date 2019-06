HSV an Harnik interessiert

Steht Martin Harnik vor einem Wechsel zum HSV? Wie die „Bild“ berichtet, sollen die Hamburger an einer Verpflichtung interessiert sein – und es soll bereits erste Gespräche gegeben haben.

Das wäre eine faustdicke Überraschung: Werder Stürmer Martin Harnik denkt laut „Bild“ angeblich über einen Wechsel nach und das ausgerechnet zum Hamburger SV. Wie das Boulevardblatt berichtet, soll der Zweitligist daran interessiert sein, Harnik an die Elbe zu lotsen. Erste Gespräche soll es demnach schon gegeben haben.

Wie die „Bild“ schreibt, habe die Gespräche allerdings noch der mittlerweile entlassene HSV-Sportvorstand Ralf Becker geführt. Becker ist seit dem 24. Mai nicht mehr im Amt – das Interesse des HSV an Harnik soll aber weiter bestehen. Laut „Bild“ wollen nun Becker-Nachfolger Jonas Boldt und Trainer Dieter Hecking den Transfer über die Bühne bringen.

Harnik war erst im vergangenen Sommer von Hannover 96 zu Werder gewechselt. In Bremen blieb der Stürmer allerdings hinter den Erwartungen zurück. In 18 Ligaspielen traf der 32-Jährige lediglich viermal und bereitete vier weitere Treffer vor. Meist durfte Harnik dabei nur als Joker ran, in der kommenden Saison wird sich daran vermutlich nichts ändern. Im Sturmzentrum ist die Konkurrenz auch nach dem Abgang von Max Kruse groß.

Für einen Wechsel zum HSV sprechen laut „Bild“ noch andere Dinge: „Harnik ist in Hamburg geboren, in Kirchwerder aufgewachsen und war immer Fan des HSV“, heißt es in dem Artikel. Zudem hat der 32-Jährige in Hamburg mit Familienmitgliedern ein geschäftliches Standbein für die Zeit nach der Karriere aufgebaut. Harnik ist bereits seit 2017 Gesellschafter der Firma „Partyhelden“, die in Hamburg in drei Filialen Party-Equipment verkauft.

Den ganzen Artikel der „Bild“ gibt es hier (Bild+)