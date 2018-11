Holstein verzichtet auf Schmidt-Verpflichtung

Werder-Youngster Niklas Schmidt hat mit Holstein Kiel doch keinen neuen Verein gefunden. Der 20-Jährige spielte zur Probe beim Zweitligisten vor, wird aber laut Kieler Nachrichten nicht verpflichtet.

Sein guter Auftritt beim 3:2-Testspielsieg gegen SC Weiche Flensburg 08 reichte nicht. Gegen den Meister der Regionalliga Nord erzielte Schmidt ein Tor und legte eins vor. Einen Leihvertrag bekommt er bei den "Störchen" laut Kieler Nachrichten trotzdem nicht.

Schmidts Probetraining in Kiel endete am Donnerstag. Am gleichen Tag erklärte Werders Sportdirektor Frank Baumann, dass es erst in der kommenden Woche eine Entscheidung hätte geben sollen.

Werder will Schmidt für die kommende Saison zur Leihe abgeben. Damit der 20-Jährige einen Verein finden kann, ist er nicht mit den Profis ins Trainingslager im Zillertal gefahren.

Die Meldung gibt es hier.