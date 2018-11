Hohe Transferausgaben drücken Gewinn

Werder hat beim Sponsoring, den Zuschauer- und TV-Einnahmen teils statte Gewinne gemacht, dafür aber bei Spielerverpflichtungen einen „Kraftakt“ gestemmt, wie Geschäftsführer Klaus Filbry ausführte.

Hatte Frank Baumann das Manuskript aus dem Vorjahr erwischt? Baumann, Werders Geschäftsführer Sport, eröffnete seine Rede bei der Mitgliederversammlung so: „Es ist wie jedes Jahr im Herbst. Es ist Mitgliederversammlung, und wir sind nicht zufrieden.“ Im vergangenen Herbst und im vorvergangenen Herbst hatte Werder mit jeweils acht Punkten ganz weit unten in der Tabelle gestanden und außerdem zu diesem Zeitpunkt schon den Trainer gewechselt. Aber im Herbst 2018? Da ist doch alles im grünen Bereich, oder nicht? Werder ist Siebter und hat den besten Saisonstart seit sieben Jahren hingelegt. Werder träumt von Europa und hat eine realistische Chance darauf, dass dieser Traum im Mai 2019 auch Wirklichkeit wird.

Warum dann diese Unzufriedenheit? „Weil wir die letzten vier Spiele nicht gewonnen haben“, sagte Baumann. Natürlich hatte er nicht das Redemanuskript aus dem Vorjahr erwischt, Baumann wollte mit seinen Ausführungen nur aufzeigen, dass a) die Erwartungen heute ganz andere sind als noch in den vergangenen Jahren, und dass b) die eigenen und gewachsenen Ansprüche durchaus gerechtfertigt sind. „Ich bin unheimlich stolz auf diese Mannschaft“, sagte Baumann, „sie ist ehrgeizig, sie hat Qualität, sie hat Perspektive, und sie ist eine Einheit.“ Ein Teil dieser Mannschaft saß im Publikum, Kapitän Max Kruse, der eine Begrüßungsrede gehalten hatte, Führungsspieler wie Sebastian Langkamp, Martin Harnik, Philipp Bargfrede, Niklas Moisander, Davy Klaassen und die nachrückende Generation, zu der Profis wie Maximilian Eggestein und Milos Veljkovic gehören.

Die Werder-Macher haben viel Geld investiert in dieses Team, das Florian Kohfeldt und sein Trainerstab innerhalb von zwölf Monaten von einem Abstiegskandidaten zu einem Mitglied der gehobenen Bundesliga-Mittelklasse umgeformt haben. Das Geld, das Werder im vergangenen Sommer für Profis wie Klaassen, Harnik oder Yuya Osako ausgegeben hat, war am Montag in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße aber kein Thema. Diese Ausgaben fallen ins aktuelle Geschäftsjahr, und darüber wird erst in einem Jahr Rechenschaft abgelegt.

Mehr Geld auf der hohen Kante

Am Montag ging es um die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2017/2018, und bevor Baumann sprechen durfte, hatte sein Kollege aus der Geschäftsführung, Klaus Filbry, diese Zahlen vorgelegt, analysiert und interpretiert. Filbrys Fazit: „Wir sind sportlich auf einem guten Weg, und wir sind finanziell solide aufgestellt.“ In Zahlen ausgedrückt heißt das: Werder hat wieder mehr Geld auf der hohen Kante, sieben Millionen Euro sind es inzwischen. Zehn Millionen Euro sollen es bis 2020 sein, so das Ziel.

Werders Einnahmen gliedern sich in fünf Blöcke. Im Bereich Spielbetrieb hat Werder 2017/2018 insgesamt 25,9 Millionen Euro erlöst, das sind 2,7 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Verantwortlich dafür sind Mehreinnahmen aus dem DFB-Pokal sowie stabile Zuschauerzahlen in den Heimspielen. Säule Sponsoring: Hier hat Werder um 3,5 Millionen Euro zugelegt auf Gesamteinnahmen in Höhe von 24,2 Millionen Euro, dies vor allem dank der Vertragsverlängerung mit Wiesenhof (bis 2020) zu verbesserten Konditionen und zwei neuen Werbepartnern aus China, Heji18, einem Wettanbieter, und Yingsheng, einem Vermarkter.

Im Bereich Sonstiges (unter anderem Service, Merchandising) hat Werder um 500.000 Euro zugelegt auf jetzt 12,2 Millionen Euro. Den größten Zuwachs hat Werder beim TV-Geld zu verzeichnen, fast 50 Millionen Euro, und damit 15 Millionen mehr, waren es dank des neuen Fernsehvertrages und Mehreinnahmen aus dem DFB-Pokal.

„Kraftakt“ kostet zehn Millionen Euro

Dieses stolze Einnahmeplus wird durch ein sattes Minus im Transfergeschäft fast aufgefressen. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hatte Werder noch Transfereinnahmen von mehr als 33 Millionen Euro erzielt, jetzt waren es gerade einmal 6,5 Millionen Euro. Dafür hatte Werder im vergangenen Jahr ordentlich Geld ausgegeben (unter anderem Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson) und im Winter aufgrund der akuten Abstiegsgefahr einen „Kraftakt“, wie Filbry es nannte, gestemmt und Milot Rashica und Sebastian Langkamp geholt. Zehn Millionen Euro hat Werder dieser „Kraftakt“ gekostet. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Thomas Delaney in diesem Sommer, geschätzte 20 Millionen Euro, fließen erst in die nächste Bilanz ein. Und weil Werder – wie von Mein Werder berichtet – auch noch eine Million Euro für eine mögliche Beteiligung an Polizeikosten zur Seite legen musste, belief sich der Jahresgewinn für 2017/2018 auf 500.000 Euro.

Als Baumann und Filbry ihren Part erfüllt hatten, durften die Profis die Veranstaltung verlassen. Aber auch die Vereinsmitglieder blieben nicht mehr sehr viel länger. Ein paar Fragen („Wann wird das Weserstadion rauchfrei?“) und Anregungen („Unsere Frauen-Mannschaft braucht Unterstützung“, „Kann man die Versammlung nicht auf einen Sonntagvormittag verlegen?“) hatten die Mitglieder noch, aber dann war nach einem dreifachen Hipp-Hipp-Hurra um 22.13 Uhr Feierabend, und damit so früh wie nie. Im Vorjahr hatte die Versammlung noch bis weit nach Mitternacht gedauert, aber damals war ja auch Abstiegskampf.