„Hoeneß ist ein Klassemann“

Willi Lemke hat sich im „Blickpunkt Sport“ zu Uli Hoeneß geäußert, der Werders Ex-Funktionär vor wenigen Wochen wohl die Freundschaft gekündigt hatte. Lemke wünscht sich, dass Hoeneß wieder die Kurve kriege.

Aus den einstigen Erzfeinden Willi Lemke und Uli Hoeneß waren für kurze Zeit Freunde geworden – doch damit war bei Bayerns letztem in Bremen Schluss. Lemke hatte Hoeneß für dessen Aussagen bei der mittlerweile legendären Pressekonferenz am 19. September kritisiert (Bayerns Bosse hatten unter anderem die Medien mit Verweis auf Artikel 1 des Grundgesetzes attackiert) sowie für den Umgang Hoeneß‘ mit Bayern-Legende Paul Breitner. Daraufhin war Hoeneß beim Spiel Werder gegen Bayern nicht zum Essen in die Werder-Loge gekommen. Dies wurde dahingehend interpretiert, dass Bayerns Präsident Lemke die Freundschaft wieder gekündigt hatte.

Dazu äußerte sich Werders Ex-Funktionär nun im „Blickpunkt Sport“. Er sei „überrascht“ gewesen, wie sich Hoeneß in jüngerer Vergangenheit verhalten habe: Denn „vor zwei Jahren habe ich noch einen Uli erlebt, der unheimlich sympathisch, sozial und engagiert war.“ Dieses Bild wolle er sich von Hoeneß nun bewahren, der Hoeneß von der besagten PK „passt da nicht rein“.

Dass Bayerns Präsident beim Gastspiel im Weserstadion nicht in die Loge kam, habe Lemke „zur Kenntnis genommen“ und als „schade“ empfunden. Lemke betonte aber, dass er sich weiterhin freue, wenn Hoeneß ihn anrufe. Denn dieser sei „ein Klassemann mit einem tollen Lebenswerk„. Lemke hofft, dass sich Hoeneß dieses Denkmal durch sein aktuelles Verhalten bewahre und bald „wieder die Kurve kriegt“.

Zum Video des Lemke-Interviews geht es hier.