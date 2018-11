„Höhenlage hat guten Effekt auf das Training“

Was erwartet Werder im Winter-Trainingslager in Südafrika? Die „Deichstube“ hat darüber mit Ex-Profi Marc Arnold gesprochen, der in Johannesburg zur Welt kam und die dortigen Trainingsbedingungen lobt.

Bei Werder laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Mit dem Winter-Trainingslager in Südafrika betritt der Bundesligist Neuland. Vom 3. bis 12. Januar bereiten sich die Bremer in Johannesburg auf die Rückrunde vor. Marc Arnold wurde in der 957.000-Einwohner-Stadt geboren. Der Ex-Profi, der bis August Sportlicher Leiter bei Eintracht Braunschweig war, zog zwar schon im Alter von zweieinhalb Jahren nach Deutschland, doch die „Deichstube“ fragte ihn nun trotzdem, was Werder in Südafrika erwartet. Er wisse nicht, ob er den Bremern viele Tipps geben könne, gab Arnold zu bedenken. Der 48-Jährige glaubt aber: „Werder wird sich dort wohlfühlen.“

Arnold war einige Male in Johannesburg, unter anderem Ende der 90er-Jahre, als er fast Nationalspieler Südafrikas geworden wäre. Einige entfernte Verwandte leben auch noch dort. „Es gibt viele freundliche Menschen, Musik spielt in der Stadt eine ganz große Rolle“, sagt Arnold. Die Bedingungen für ein Trainingslager seien zudem sehr gut: „Die Höhenlage der Stadt kann auf das Training nur einen guten Effekt haben.“ Einziger Negativpunkt: die hohe Kriminalitätsrate. „Man sollte in Johannesburg schon wissen, zu welcher Uhrzeit man besser nicht mehr in bestimmte Viertel geht“, betont Arnold.

