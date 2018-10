Höhenflug mit Handbremse

Jens Lehmann ist begeistert, Naldo angetan – Werder liefert in diesen Wochen eine der Erfolgsgeschichten der Bundesliga. Und was sagen die Bremer selbst dazu?

Davy Klaassen ist bei Ajax Amsterdam groß geworden. Ajax ist im holländischen Fußball das Maß aller Dinge. Klaassen ist mit Ajax dreimal Meister geworden und hat einmal mit Ajax im Europa-League-Finale gestanden. Davy Klaassen ist also ein Experte, einer, der wissen muss, was Spitzenmannschaften auszeichnet. Nach Werders 2:0-Sieg gegen Schalke wurde er genau das gefragt: Was zeichnet Spitzenteams aus? Und, noch spannender: Ist Werder schon eines? Davy Klaassen musste einen Moment überlegen, dann sagte er zu Teil zwei der Frage: „Puh, das weiß ich nicht.“ Was er dagegen wusste: „Top-Mannschaften müssen super Fußballspielen können, sie müssen einen klaren Plan und alle Spieler ein Ziel haben.“ Kurze Pause. „Ich glaube, das haben wir.“

Acht Spieltage ist die Bundesliga-Saison alt. Werder steht auf einem Champions-League-­Platz, hat 17 Punkte geholt. Für diese Punktzahl brauchten die Bremer im vergangenen Jahr 20 Spieltage. „Das war vorher nicht zu erwarten“, sagt Trainer Florian Kohfeldt zur Ausbeute in diesem Herbst. 17 Punkte nach acht Spieltagen bedeuten auch den besten Saisonstart seit 13 Jahren. Damals, in der Saison 2005/2006, wurde Werder am Ende Vizemeister. Zwar sagt Doppeltorschütze Maximilian Eggestein: „Wir haben gesagt, dass unser Ziel Europa ist, deshalb wollen wir uns auch gar nicht kleiner reden als wir sind.“ Aber Champions League? „Wir spielen gut, okay“, sagt Klaassen, „aber es ist noch eine lange Saison.“

Bei Werder sind sie sich bei der Interpretation des Status quo einig, Trainer, Spieler, Sportchef. „Es ist schön, dass wir uns oben jetzt ein bisschen festgesetzt haben“, sagt zum Beispiel Frank Baumann, „aber wir haben keinen Grund, jetzt nachzulassen.“ Wäre Bremen eine einsame Insel, dann könnte man zu diesem Zeitpunkt einen großen Haken an das große Thema Champions League machen. Werder spielt gut, ja. Aber warten wir doch einfach mal ab, wie es in den nächsten Monaten weitergeht.

Lob von Naldo und Jens Lehmann

Werder ist aber kein Biotop ohne Kontakt zur Außenwelt namens Fußball-Bundesliga. Werder steht gerade im bundesweiten Scheinwerferlicht (außer beim Sender Sport 1, der es tatsächlich hingekriegt hat, das Thema Werder in seinem sonntäglichen Talk „Doppelpass“ außen vor zu lassen, aber das ist eine andere Geschichte). Die übrigen Kenner, Experten und sogenannten Experten dagegen legen die Werder-Mannschaft in diesen Tagen unters Mikroskop und kommen zu dem Schluss, dass in Bremen nichts unmöglich ist.

In der Schalker Arena stand nach dem Spiel Naldo, der langjährige Werder-Recke, der die guten, alten Zeiten in Bremen miterlebt und geprägt hat. Er sagte nach dem Bremer Auftritt in seinem Stadion: „Bremen ist auf einem sehr guten Weg. Sie sind clever. Sie warten auf den Gegner, dass er die Fehler macht. Werder ist eiskalt. Bremen kann einen guten Platz erreichen.“ Bei „Wontorra – der Fußball-Talk“ im Bezahlsender Sky äußerte Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann eine klare Vorstellung davon, was „guter Platz“ heißen kann. „Warum ist Werder keine Champions-League-Mannschaft?“, fragte Lehmann und gab sich die Antwort selbst: „Ich sehe, dass sie guten Fußball spielen. Das ist der einzige Fußball, den ich im Moment sehe, der einen klaren Plan nach vorne hat.“

Die Kaderstruktur als Zeichen der Stärke

Tatsächlich liefert Werder von Spieltag zu Spieltag mehr den Beweis, dass sich hier eine Mannschaft zusammengefunden hat, die wenigstens in die obere Tabellenhälfte gehört. Werder hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Gegen Schalke spielte Werder zum zweiten Mal in Folge zu Null. Werder kann Ausfälle von Stammkräften wie Milos Veljkovic gegen Wolfsburg oder Philipp Bargfrede gegen Schalke ohne den geringsten Qualitätsverlust kompensieren. Werder spielt oft über weite Phasen eines Spiels nicht hinreißend, aber immer diszipliniert. Und in den starken Phasen ist Werder effektiv. „Zurzeit punkten wir, und das ist wichtig“, sagt Kohfeldt, „du darfst nicht zu viele Spiele haben, in denen du gut spielst, aber nicht punktest.“ Werder hatte bisher nur ein solches Spiel: in Stuttgart.

Werder zeichnet sich durch eine unglaubliche Stabilität aus. Mental, aber auch personell. Die Werder-Mannschaft hat ein klares Gerüst: Jiri Pavlenka im Tor, der auf Schalke stark hielt und überhaupt einer ist, der einer Mannschaft am Ende einer Saison deutlich mehr Punkte gerettet als gekostet hat. Abwehrchef Niklas Moisander ist die Zuverlässigkeit in Person, für Maximilian Eggestein und Davy Klaassen gilt dasselbe. Und ganz vorne schlüpft mal Max Kruse wie jetzt gegen Schalke in die Rolle des Entscheiders, mal Claudio Pizarro, mal Yuya Osako. Und aus dem Hintergrund drängen Milot Rashica, Johannes Eggestein und Kevin Möhwald, die alle mehr zum Gesamterfolg beitragen möchten, als sie bisher konnten. Und über Josh Sargent ist dabei noch gar nicht gesprochen worden. Für Lehmann, Meister mit Dortmund und Arsenal sowie UEFA-Pokalsieger mit Schalke, ist die klare Kaderstruktur ein Zeichen von Stärke. „Die Mannschaften, die die wenigsten Spieler einsetzen, sind am erfolgreichsten“, sagte er.

Frank Baumann hört sich das alles ganz unaufgeregt an. Unmittelbar nach dem Sieg auf Schalke sagte Werders Sportchef: „Wir sind nicht in der Bundesliga-Spitze. Das, was Schalke, Gladbach, Leverkusen, Leipzig und Dortmund oder Bayern sowieso über Jahre gezeigt haben – davon sind wir noch ganz weit entfernt.“ Damit war auch die Frage beantwortet, die kurz zuvor Maximilian Eggestein gestellt worden war. Ob Werder sein Saisonziel von Europa League auf Champions League korrigieren müsse, war Eggestein gefragt worden. Der Spieler hatte lachend geantwortet: „Dafür bin ich nicht verantwortlich.“