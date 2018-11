Historischer Triumph für Rashica

Erstmals in der Geschichte hat es einen Pflichspielsieg des Kosovo gegeben. Milot Rashica und sein Team bezwangen die Färöer mit 2:0. Nicht ganz so gut lief es für zwei weitere Werder-Profis.

Das hatte Pristina noch nicht erlebt. In der Hauptstadt des Kosovo wurde am Montagabend Fußball-Geschichte geschrieben – und Werder-Profi Milot Rashica war mittendrin. Gemeinsam mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes gelang nämlich nicht nur ein 2:0-Erfolg gegen die Färöer, der Sieg war zugleich der erste überhaupt für den Kosovo in einem Pflichtspiel. Als Sahnehäubchen gab es dafür am 2. Spieltag der UEFA Nations League auch noch drei Punkte, sodass Rashica und Co. mit aktuell vier Zählern die Spitze der Gruppe zieren.

Der Bremer Offensivspieler stand 79 Minuten auf dem Rasen und nutzte diese Zeit bestens. Nach einer torlosen ersten Hälfte erlebte Rashica zunächst die Führung durch Arber Zeneli (50.), der beim SC Heerenveen unter Vertrag steht. Und es kam noch besser: Per Flanke leitete Milot Rashica nur fünf Minuten später das 2:0 durch Atdhe Nuhiu von Sheffield Wednesday ein. Der Bremer machte im Anschluss an die Partie noch einen jungen Fan glücklich, dem er sein Trikot überreichte.

Milot Rashica, what a great sportsman!

He made his day! @milotrashica pic.twitter.com/HJxABFDYeD — Valon Murati (@valonimurati) September 10, 2018

Nicht ganz so gut lief es für die schwedische Auswahl um Ludwig Augustinsson. Der Linksverteidiger, der durchspielte, hatte es mit seinen Kollegen vor heimischer Kulisse mit dem Team der Türkei zu tun und kassierte dabei eine 2:3-Niederlage. Dabei war für die Skandinavier zunächst alles nach Plan gelaufen.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es Augustinsson, der den Ball per Kopf vor das gegnerische Tor brachte, wo der Leverkusener Isaac Kiese Thelin zur Stelle war (34.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schraubte Viktor Claesson vom FK Krasnodar den Zwischenstand weiter in die Höhe (49.). Die Türken antworteten jedoch postwendend durch den früheren Hamburger Hakan Calhanoglu (51.), der inzwischen das Trikot des AC Mailand trägt.

Die Schweden blieben am Drücker, hatten die besseren Gelegenheiten, handelten sich in der Schlussphase aber plötzlich zwei Gegentreffer ein. Erst gelang dem eingewechselten Emre Akbaba von Galatasaray Istanbul der Ausgleich (88.), in der zweiten Minute der Nachspielzeit stellte der Joker die Partie mit seinem zweiten Treffer endgültig auf den Kopf.

Remis für Veljkovic

Mit Milos Veljkovic in der Startformation reichte es für Serbien zu einem 2:2 (1:0) gegen Rumänien. Aleksandar Mitrovic vom FC Fulham brachte das Team vom Balkan zweifach in Führung (26./63.), doch der Gegner glich in Person von Nicolae Stanciu (48./Elfmeter) und Marius George Tucudean (68.) jeweils aus. Beim zweiten Treffer der Rumänen sah Veljkovic, der die ganze Partie auf dem Feld verbrachte, nicht allzu gut aus, als er Tucudean zu viel Platz gewährte.