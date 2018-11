Historischer Sieg für Eggestein und Co.

Mit Maximilian Eggestein in der Startelf hat sich die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig die Qualifikation für die Europameisterschaft gesichert. Gegen Norwegen gewann das Team mit 2:1.

Großer Jubel bei der deutschen U21-Nationalmannschaft: Die DFB-Youngster haben zum ersten Mal überhaupt gegen Norwegen gewonnen und sicherten sich damit vorzeitig den ersten Platz in ihrer EM-Qualifikationsgruppe. Bei dem 2:1-Sieg am Freitagabend in Ingolstadt kam Maximilian Eggestein über 90 Minuten zum Einsatz.

Der Werder-Profi zeigte im Mittelfeld eine sehr engagierte Leistung in einer deutschen Mannschaft, die als Kollektiv überzeugte. Cedric Teuchert traf nach einem schönen Pass von Jonathan Tah zur 1:0-Führung (21.). In der 31. Minute legte Teuchert dann für Luca Waldschmidt ab, der mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0 traf. Direkt nach dem Seitenwechsel verkürzten die Norweger durch einen abgefälschten Versuch von Birk Risa auf 1:2 (46.).

Danach machten die Skandinavier mächtig Druck, doch die deutsche Mannschaft verteidigte die knappe Führung mit großem Einsatz. Auch Maximilian Eggestein war in der Schlussphase vor allem defensiv gefordert und löste diese Aufgabe gut. Sein Bruder Johannes Eggestein, der für die U21 nachnominiert worden war, kam dagegen nicht zum Einsatz.