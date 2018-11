Hinrundenaus für Bargfrede

Das ist bitter: Werder muss bis Ende der Hinrunde ohne Philipp Bargfrede auskommen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Eigentlich galten die Zeiten, in denen Philipp Bargfrede der Dauerpatient im Werder-Kader war, als vorüber. Trotz allen Versuchen der Belastungssteuerung im Training verkündete der Verein nun die bittere Nachricht: Mit Achillessehnenproblemen wird der Mittelfeldspieler dem Verein wochenlang fehlen.

„Leider wird uns Bargi in den kommenden Wochen bis Weihnachten nicht zur Verfügung stehen“, erklärte Florian Kohfeldt dazu. „In Abstimmung mit der medizinischen Abteilung und dem Spieler wird die Verletzung konservativ behandelt. Ziel ist es, dass er im Trainingslager in Südafrika wieder zur Mannschaft stößt.“

Damit dürfte die Sechserposition in der Werder-Mannschaft bis auf weitere Zeit an Alternative Nuri Sahin fallen. Auch Kevin Möhwald, der aufgrund der Konkurrenzsituation im Mittelfeld zuletzt etwas außen vor war, darf sich nun Hoffnungen auf häufigere Kadernominierungen machen. Nicht zuletzt könnte Ole Käuper, selbst erst kürzlich von einem Außenbandanriss im Sprunggelenk genesen, näher an den Bundesliga-Kader rücken.

Auch Bargfrede selbst bedauerte den erneuten Ausfall: „Es ist natürlich schade, dass ich jetzt zum Hinrundenende ausfalle“, sagte der 29-Jährige gegenüber der Vereinshomepage. „Wir haben wichtige Spiele vor der Brust, bei denen ich gerne dabei gewesen wäre. Mein Ziel ist es jetzt, wieder vollständig fit zu werden und dann in der Rückrunde der Mannschaft wieder auf dem Platz helfen zu können.“