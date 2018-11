Hingucker oder Standardware?

Das neue Werder-Trikot ist da, und es spaltet auch bei den Mein-Werder-Reportern die Gemüter. Malte Bürger ist begeistert vom Design. Christoph Sonnenberg meint dagegen: Das Shirt sieht aus wie immer.

Es ist wie so oft: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ist das am Freitag vorgestellte, neue Werder-Trikot ein echter Hingucker oder einfallslose Standardware?

Pro: Grün-weißes Herzblut

Es soll ja Jahre gegeben haben, da hat Werder den gegnerischen Teams Angst gemacht – nicht nur spielerisch, sondern auch optisch. Da gab es Schmerzen schon vor dem ersten Zweikampf. Bei der Trikotwahl hat es in der Vergangenheit zweifelsfrei einige Bremer Fehlgriffe gegeben. Doch dieses Mal wurde vieles richtig gemacht.

Der Verein setzt bei seinem Heimshirt auf eine klassische Farbkombination ohne große Schnörkel. Klar, die breiten Schulterflächen und die halbe Bordüre am Ärmel sind erst einmal gewöhnungsbedürftig, doch im Endeffekt steht das Shirt für das, was Werders Wappen auszeichnet: grün-weißes Herzblut. Besonderer Bonuspunkt: Dem vielkritisierten Hauptsponsor werden einige Farbtupfer entzogen, das Konterfei lässt sich somit etwas besser ertragen – wenn auch nur optisch.

Anders sieht es beim weißen Eventtrikot aus, das nicht nur das bekannte Sponsoren-Wappen führt, sondern auch trotz einer wilden Spielerei mit der Raute eher langweilig daherkommt. Ein echter Bringer ist dagegen das Auswärtsshirt. Viel Blau, noch mehr Schwarz – fertig ist ein Dress, der ansonsten wohl eher in der englischen Premier League zu sehen ist. Nicht typisch Werder, dafür aber innovativ, international, chic. Ein Kleidungsstück für fast jede Gelegenheit also.

Jetzt muss aus Bremer Sicht nur noch der Erfolg stimmen, aber dafür haben in den seltensten Fällen die Trikots gesorgt. Andererseits gab es ja mal ein paar Papageien, mit denen Werder zum Double geflogen ist…

Contra: Das Besondere fehlt

Vor ein paar Tagen habe ich in meinem Kleiderschrank gewühlt, ganz unten, da, wo die Sportklamotten liegen. Dort lag auch ein altes Werder-Trikot, sattgrün, von Kappa, extrem elastisches Material, ohne Werbung. Das, dachte ich, als ich es überraschend in Händen hielt, würde ich mir kaufen, wenn ich ein Werder-Trikot kaufen würde. Wie ich im Internet herausgefunden habe, stammt es aus der Saison 2001/2002. Lange her!

Nun gibt es ein neues Trikot, von einem neuen Ausrüster. Was mir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen wäre. Es sieht eigentlich aus wie all die Trikots in den Jahren zuvor: Nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes. Das Grün ist mir zu blass, das Blau-Schwarz zu sehr Trainingsshirt. Und das weiße Trikot ist – weiß. Ich würde es anders machen.

Es gab Zeiten, da haben Ausrüster etwas gewagt. Das natogrüne Kappa-Trikot fällt mir ein (die Italiener machen eh die schönste Kleidung, sie sind mutig und kreativ). Das Double-Trikot in orange-grün (auch von Kappa, natürlich). Oder das, was wie die Speckflagge aussah, 1971 muss das gewesen sein. Trikots, an die man sich erinnert. Heute sehen alle gleich aus. Finde ich. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Und in einem Jahr gibt es ja wieder drei neue Trikots, vielleicht ist dann eines für mich dabei.