"Hier tragen die Kinder alle RB-Trikots"

Der Ex-Werder-Stürmer Bernd Hobsch spricht im Interview mit MEIN WERDER über Fußball in Leipzig, Neid und seinen Wechsel nach Bremen 1993.

Herr Hobsch, am Sonntag trifft Bremen auf Leipzig. Sie haben früher in beiden Städten gespielt. Wem drücken Sie die Daumen?

Bernd Hobsch: Ich bin da neutral. Von mir aus soll der Bessere gewinnen. Man muss ja auch sagen, dass das Leipzig von heute nicht mehr das Leipzig ist, für das ich früher gespielt habe.

Sie haben Ende der Achtziger und Anfang der Neunziger für den 1. FC Lokomotive beziehungsweise dessen Nachfolgeverein VfB Leipzig gespielt. Der Traditionsklub ist längst pleite. Stattdessen ist RB die Nummer eins in der Stadt, gegründet und gefördert vom Brausehersteller Red Bull. Wie finden Sie das?

Ich stehe voll hinter RB Leipzig. Ich finde es gut für die Region, dass da etwas aufgebaut wurde. Und man sieht ja auch an den Zuschauerzahlen, dass der Verein von den Leipzigern angenommen wird.

War das Anfang der Neunziger anders, als Sie mit dem VfB Leipzig in der zweiten Liga gespielt haben?

Total. Das war kurz nach der Wende, da hatten die Menschen im Osten andere Sorgen als Fußball. Die hohe Arbeitslosigkeit war ein großes Problem, ich habe das in meiner Familie selbst miterlebt. Die Menschen waren frustriert, hatten nicht genügend Geld, erst recht nicht für Stadiontickets. Wir haben dann manchmal im riesigen Zentralstadion vor 1000 Zuschauern gespielt. Das ist heute zum Glück alles anders, und deshalb sollten wir auch froh sein, dass es dank Red Bull einen Ostklub gibt, der in der Bundesliga mitspielt.

Der Vorwurf vieler Fans lautet aber, dass RB nur ein Marketingprodukt von Red Bull ist und kein Verein mit Tradition.

Ach, ich bitte Sie! In Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen war das doch damals dasselbe. Jetzt ist halt mal ein Geldgeber aus Österreich nach Leipzig gegangen, um dort viel Geld in den Fußball zu stecken. Ja, und? Ich glaube, dass da bei den Fans der anderen Vereine viel Neid im Spiel ist. Wenn Dortmund das Angebot bekommen hätte, hätten sie das Geld von Red Bull bestimmt auch angenommen. Und Tradition allein hilft doch heute im Profifußball keinem mehr weiter. Das sieht man doch gerade bei 1860 München oder dem 1. FC Kaiserslautern.

Auch viele Traditionsvereine aus dem Osten haben große Probleme. Erfurt und Chemnitz haben in der dritten Liga Insolvenz angemeldet. Rostock und Dresden haben sich nie in der ersten Liga etabliert. Woran liegt das?

Zum einen war es für die Ostklubs nach der Wende finanziell extrem schwierig, mit den Klubs aus dem Westen mitzuhalten. Nehmen Sie nur mal meinen Ex-Klub VfB Leipzig, der musste jedes Jahr seine besten Spieler verkaufen, damit die Schulden nicht weiter wachsen. So hat man sportlich keine Chance. Es wurde aber bei vielen Ostklubs nach der Wende auch einfach schlecht gearbeitet. Das beste Beispiel ist Dynamo Dresden mit dem damaligen Präsidenten Rolf-Jürgen Otto (der hessische Bauunternehmer hatte in Dresden Anfang der Neunziger Schulden in Höhe von zehn Millionen D-Mark angehäuft, dem Klub wurde deshalb die Bundesligalizenz entzogen; Anm. d. Red.). Was da alles schiefgelaufen ist! Oder in Leipzig, da schaffen es Lok und Chemie nicht, gemeinsame Sache zu machen. Lieber hocken beide in der Regionalliga rum und zerstören sich gegenseitig.

In diese Lücke ist RB gestoßen. Wie wichtig ist es für die Stadt Leipzig, wieder einen Spitzenklub zu haben?

Das ist sehr wichtig. Aber RB ist nicht nur aus sportlichen Gründen eine super Sache für die Region.

Weshalb noch?

Dank RB kann man in Leipzig auch endlich wieder mit Kindern ins Stadion gehen und muss keine Angst haben, dass etwas passiert. Das finde ich schön. Ich möchte heute nicht ins Stadion gehen, wenn Lok gegen Chemie spielt. Ich habe das Derby kürzlich im Fernsehen verfolgt, mit Wasserwerfern und allem drum und dran. Da geht doch kein normaler Mensch hin.

Sie haben die finanziellen Probleme der Ostklubs nach der Wende angesprochen: Auch Sie mussten damals gehen, weil der VfB Leipzig das Geld brauchte. Sie sind deshalb an Werder verkauft worden. Stimmt es eigentlich, dass Sie anfangs gar nicht nach Bremen wollten?

Ja, das stimmt. Ich war noch jung und hatte immer bei meiner Familie gewohnt, und dann sollte ich plötzlich nach Bremen, in den Westen, in ein neues Land. Das war nicht einfach. Zum Glück war ich schon verheiratet und konnte froh sein, dass meine Frau mitgekommen ist. Und im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich den großen Schritt gemacht habe.

Wie ist der Wechsel nach Bremen damals zustande gekommen?

Bremens Trainer Otto Rehhagel ist zu mir nach Hause gekommen und hat gesagt, dass er mich gerne holen möchte. Damals waren auch andere Klubs hinter mir her, Dresden, Rostock und Stuttgart. Aber als Otto extra nach Leipzig kam, war mir klar: Er hat wirklich Interesse an mir. Er hat mir zudem versprochen, dass ich spielen werde. Und er hat Wort gehalten.

Sie sind im Januar 1993 nach Bremen gewechselt, haben alle 17 Rückrundenspiele bestritten und sind Meister mit Werder geworden. Ein Traumeinstand, oder?

Ja, ich habe mich schnell bei Werder eingelebt. Das war damals aber auch einfach, weil Werder eine echte Familie war. Ein großer Schritt war es trotzdem, weil die Spieler aus dem Westen viel selbstbewusster waren als wir. Daran musste ich mich erst mal gewöhnen.

Haben Sie heute noch Kontakt zu ehemaligen Werder-Kollegen?

Nicht mehr so wirklich. Irgendwann macht halt jeder sein eigenes Ding, hat einen neuen Beruf, neue Freunde. Kürzlich habe ich Andreas Herzog in Österreich getroffen, mit ihm habe ich mich ja immer gut verstanden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche telefonieren.

Und wie beurteilen Sie die Entwicklung bei Werder? In den vergangenen Jahren ging es ja meist gegen den Abstieg.

Leider. Aber das Geld spielt heute eine viel größere Rolle im Fußball als damals, und Werder kann sich die ganz guten Spieler eben nicht mehr leisten. Deshalb wird es für Werder auch ganz schwer, irgendwann wieder oben mitzuspielen.

Werder bräuchte also einen Geldgeber wie Leipzig?

Auf jeden Fall! Aber den bräuchten viele Klubs in der Bundesliga. (lacht)

Einen Stürmer wie Timo Werner könnte Werder sicher auch gebrauchen. Wie bewerten Sie seine Entwicklung, so von Stürmer zu Stürmer?

Timo Werner war ein echter Top-Einkauf von Leipzig. In Stuttgart ist er ja vorher nicht mal Stammspieler gewesen, und jetzt ist er völlig zurecht in der Nationalmannschaft. Das zeigt, dass da echte Fachleute bei RB Leipzig am Werk sind.

Timo Werner galt nach seiner Schwalbe lange Zeit als Hassfigur vieler Fußballfans…

… und diese Reaktionen fand ich damals viel zu hart. Er ist immer noch ein junger Spieler und hat aus der Sache bestimmt gelernt. Heute würde er in einer ähnlichen Situation sicher auf einen Strafstoß verzichten. Hut ab, wie der Junge die Kritik verkraftet hat. Und inzwischen wird er ja auch nicht mehr so ausgepfiffen.

Glauben Sie, dass das irgendwann auch für RB gilt und der Klub akzeptiert wird?

Die Diskussion ist ja jetzt schon nicht mehr so wie noch am Anfang. Warten wir mal noch zwei, drei Jahre, und dann wird sich das legen. So wie vorher bei Hoffenheim. Bei mir in der Fußballschule tragen die Kinder übrigens längst schon alle RB-Trikots.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

Bernd Hobsch

spielte von 1993 bis 1997 bei Werder. In 106 Spielen schoss er 33 Tore, wurde Deutscher Meister und Pokalsieger. Anschließend spielte er noch für Stade Rennes, 1860 München, den 1. FC Nürnberg und Carl Zeiss Jena. Heute lebt er im bayerischen Coburg und führt eine Fußballschule.