„Hier spielt er immer“

Maximilian Eggestein soll zeitnah seinen Vertrag bei Werder verlängern – das wäre ganz im Sinne von Davy Klaassen, wie der Niederländer am Dienstag verriet.

Die ganz großen Glanzlichter konnte Davy Klaassen beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende nicht setzen. Er habe zwar recht ordentlich gespielt, aber „ich war unauffälliger als andere Spieler“, sagte Klaassen am Dienstag in einer Medienrunde. „Das hat mit der Taktik zu tun. Maxi (Maximilian Eggestein, Anm. d. Red) spielt offensiver, ich defensiver.“ Ob ihm diese Rollenverteilung gefalle, schließlich zeichnete er sich während seiner Zeit bei Ajax Amsterdam auch durch seine Torgefahr aus? „Alle Spieler wollen lieber Tore schießen“, sagte Klaassen ganz diplomatisch, um anzufügen: „Am Ende will ich aber gewinnen, egal wer dabei trifft.“

Nicht nur auf dem Platz steht Eggestein, insbesondere nach seinem tollen Tor gegen Eintracht Frankfurt, derzeit stärker im Fokus als Klaassen, auch neben dem Platz nimmt der junge Mittelfeldspieler eine prominente Rolle ein. Schließlich will Werder den Vertrag mit Eggestein zeitnah verlängern. Ginge es nach Klaassen, wäre die Angelegenheit längst in trockenen Tüchern. „Ich würde verlängern. Das sage ich ihm jeden Tag“, sagte Klaassen. Aber Eggestein müsse das natürlich selber entscheiden, schließlich „ist er clever genug“. Klaassen hob dennoch die Vorzüge hervor, die Eggestein bei Werder genießt: „Wenn er hierbleibt, spielt er immer. Er ist wichtig hier“. Dass Spekulationen über die Zukunft von Eggestein, oder wie jetzt über die von Max Kruse, negativen Einfluss auf die Mannschaften haben, glaubt der Niederländer im Übrigen nicht. „Es stört nicht, wenn so etwas in der Zeitung steht. Das gehört dazu.“

Ohnehin ist ja der Blick auf den kommenden Gegner immer das Wichtigste. Und der lautet am Sonnabend (15.30 Uhr) Nürnberg. Für das Auswärtsspiel bei den Franken ist die Marschrichtung nach Ansicht von Klaassen klar: „In Nürnberg müssen wir gewinnen“, sagte der 25-Jährige. Die Chancen dafür schätzt Klaassen als relativ hoch ein. Nürnberg, derzeit Tabellenletzter, habe eine schwierige Phase, „wenn wir es richtig machen, gewinnen wir“.