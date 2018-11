Immer wieder wurde über die Zukunft von Max Kruse spekuliert, nun hat der Angreifer selbst für klare Verhältnisse gesorgt: "Hier bin ich...und ich bleibe hier", teilte er via Facebook mit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kruse sich nicht in einem Interview, sondern über die sozialen Medien äußert. Ungefiltert. Ungeschönt. In seinem neuesten Statement vom Montagvormittag bestätigte der 30-Jährige nun seinen Verbleib an der Weser. "Ich habe nie etwas Anderes gesagt, es wurde immer viel spekuliert in den Medien – und da wollte ich es noch einmal klarstellen, damit sich das nicht wieder ewig hinzieht bis zum 31. August", sagte Kruse. "Es hat mich ein bisschen genervt, dass schon wieder so viel spekuliert wurde – deshalb meine Info an euch: Ich werde zu 100 Prozent dieses Jahr bei Werder bleiben."

Florian Kohfeldt hatte sich ein klares, öffentliches Bekenntnis gewünscht – ohne seinem Leistungsträger dabei die Pistole auf die Brust zu setzen. Kruses Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2019, dennoch gab es immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied. Da Kruse jedoch auch als Kandidat für das vakante Kapitänsamt der Bremer gilt, ist eine eindeutige Zusage für die kommende Spielzeit nicht die schlechteste aller Voraussetzungen. Diese hat der ehemalige Nationalspieler nun abgeliefert.

Freude über Pizarro-Transfer

Das Video nutzte er auch, um zu beweisen, dass er über eine gehörige Portion Humor verfügt. So wird in den Medien und bei den Fans gern über den Bauchumfang Kruses diskutiert – folglich tauchte in seiner Wortmeldung nun auch eine Waage auf. "Meiner Meinung nach braucht Werder mehr Gewicht, von daher habe ich mich entschieden, dieses Jahr definitiv bei Werder zu bleiben", sagte er.

Dank der jüngsten Aktivitäten auf dem Transfermarkt herrscht bei vielen Fans der Bremer eine große Euphorie, wenn es um die neue Spielzeit geht. Ähnlich geht es Max Kruse. "Wir haben mit der Mannschaft viel vor", sagte er. "Wir haben sehr gute Neuzugänge bekommen – jetzt gerade mit Davy Klaassen, mit meinem alten Kumpel Martin Harnik. Gestern wurde noch Claudio (Anm.d.Red.: Pizarro) verpflichtet, was für mich natürlich auch eine sehr schöne Sache ist. Ich glaube, dass er dem Team sehr guttun wird."

Das komplette Video von Max Kruse gibt es hier.