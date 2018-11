Hess-Grunewald bleibt Werder-Präsident

Im Grunde war es nur noch Formsache: Hubertus Hess-Grunewald ist auf Werders Jahreshauptversammlung am Montagabend erneut zum Präsidenten gewählt worden.

Hubertus Hess-Grunewald bleibt Präsident des SV Werder Bremen. Der 58-Jährige wurde am Montagabend während der Jahreshauptversammlung des Vereins in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße für vier weitere Jahre in seinem Amt bestätigt – ohne Gegenstimme, bei nur einer Enthaltung. Eine große Überraschung war die Wiederwahl nicht, Gegenkandidaten gab es keine. Auch für Vize-Präsident Jens Höfer und Schatzmeister Axel Plaat geht es in eine weitere Amtszeit.

„Ich freue mich über dieses überragende Votum, bedanke mich für diesen Vertrauensvorschuss und werte es als Rückenwind für unser klares Bekenntnis zur sportlichen Vielfalt und zum gesellschaftlichen Engagement. Ich nehme die Wahl an und interpretiere das Ergebnis als deutlichen Arbeitsauftrag, den aufgezeigten Kurs beizubehalten und die anstehenden Herausforderungen mit Selbstvertrauen anzugehen“, sagte Hess-Grunewald nach der Wahl.

Seit 1970 ist Hess-Grunewald Mitglied des Vereins, in dieser Zeit hat der gelernte Jurist etliche Posten bekleidet. Im November 2014 trat er die Nachfolge von Klaus-Dieter Fischer als Präsident an, zudem wurde er Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft. Zuletzt hatte Hess-Grunewald bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als er in einem Interview mit Mein Werder Stellung gegenüber der AfD bezogen hatte.