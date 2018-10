Herzog will in Israel für Euphorie sorgen

Andreas Herzog hat einen Fehlstart als Israels Teamchef hingelegt, doch nach zwei Siegen liegt die Mannschaft plötzlich auf Erfolgskurs. Über seine schwierige Aufgabe hat der Ex-Bremer mit dem ORF gesprochen.

Es ist wahrlich kein einfacher Job, den Andreas Herzog Anfang August übernommen hat. Der Ex-Werderaner soll die israelische Nationalmannschaft, die zuletzt große sportliche Probleme hatte, als Teamchef wieder zum Erfolg führen. Erschwerend hinzu kommt die komplizierte Situation im Land aufgrund des Konflikts zwischen Israel und Palästina. Dann verlor das Team auch noch die ersten zwei Spiele unter Herzog, und der Österreicher stand schnell in der Kritik. Inzwischen hat sich das Blatt jedoch gewendet. Nach einem 2:1 gegen Schottland und einem 2:0 gegen Albanien fehlt den Israelis noch ein Punkt, um in die Nations League B aufzusteigen.

"Das ist ein großartiger Sieg für uns, der uns in eine gute Ausgangslage bringt", sagte Herzog nach der Partie gegen Albanien zum österreichischen Sender ORF. "Es ist jetzt einige Zeit nicht so gut gegangen, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir langsam wieder Erfolge einfahren, damit das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, der Glaube an die Nationalmannschaft von den Fans zurückkehrt, damit wieder eine gewisse Euphorie entsteht." Stürmer Tomer Hemed lobte den neuen Coach und betonte: „Herzog weiß, wie er uns Selbstvertrauen gibt."

Politik lässt der 50-Jährige, der insgesamt neun Jahre für Werder spielte, möglichst außen vor. "Im Endeffekt bin ich hier angetreten, dass ich mit der Nationalmannschaft, mit jüdischen und arabischstämmigen Spielern Erfolg habe", unterstrich Herzog, dessen Vertrag erst einmal bis Dezember 2019 läuft. "Wenn irgendeiner glaubt, er will mit dem anderen nicht zurecht kommen, hat er in meiner Mannschaft nichts verloren.“

Der komplette Artikel findet sich hier.