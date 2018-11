Andreas Herzog hat einiges mit Zlatko Junuzovic gemeinsam: Beide sind Österreicher, beide zogen sie lange im Werder-Mittelfeld die Fäden. Gegenüber MEIN WERDER spricht Herzog über Junuzovic' Abschied.

Ein wenig Geduld braucht Werder noch, dann könnten sie den nächsten Österreicher verpflichten: Luca Herzog, zehn Jahre alt und Besitzer eines begnadeten linken Fußes. "Luca erinnert mich an mich selbst", sagt Andreas Herzog, ebenfalls einst Linksfuß. Die Idee mit seinem Sohn ist natürlich nicht ernst gemeint. "Es gibt aber", sagt Herzog und meint es nun doch ernst, "den einen oder anderen jungen Spieler in Österreich, der für Werder interessant ist".

Österreicher haben in Bremen habe eine lange Tradition, und meist hat es für beide Seiten sehr gut gepasst. Mit Zlatko Junuzovic verlässt nun wieder ein Österreicher die Stadt, nach sechseinhalb Jahren. Es sei eine gute Zeit für ihn bei Werder gewesen, sagt Herzog, aber eben auch nicht die leichteste. "Als Zlatko kam, endete gerade eine erfolgreiche Phase. Mit Spielern wie Ailton, Pizarro oder Klasnic an seiner Seite hätte er sicher mehr Erfolg gehabt."

Zählbare Spuren hinterlässt Junuzovic nicht, einen Titel hat er mit Werder nicht errungen. Anders als Herzog, der mit Werder eine Meisterschaft und zwei Pokalsiege gewann. Einen gewissen Status hat sich Junuzovic dennoch in Bremen erspielt: "Ich denke, er hatte eine gute Zeit bei Werder. Auch wenn er zuletzt nicht mehr immer gespielt hat. Das macht den Abschied sicher leichter. Vereine schauen extrem auf das Alter. Über-30-Jährige müssen richtig gut sein und das volle Vertrauen der Verantwortlichen haben. Sonst wird es schwer."

Neuer Verein? Herzog tippt auf Salzburg

Herzog weiß, wie schwer es ist, den richtigen Zeitpunkt des Abschieds zu finden. Für den Verein, aber auch für den Spieler. Als er Werder im Januar 2002 verließ, hatte er seine größte Zeit hinter sich. Die Schnelligkeit hatte nachgelassen, die Explosivität, und doch wurde jede Auswechselung, jeder Platz auf der Bank medial diskutiert. Es grummelte zwischen Herzog und Werder und es drohte ein unwürdiges Ende einer großen Liebesbeziehung. "Ich hatte ein super Verhältnis zu Thomas Schaaf", sagt Herzog. "Er hatte Probleme mir zu sagen, dass ich nicht mehr spiele. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, er hätte gesagt, dass er nicht mehr mit mir plant. Ein Trainer muss an das Beste der Mannschaft denken, nicht an das Beste für den Einzelnen."

Wie geht es für Junuzovic weiter? Herzog, der das letzte Jahr seiner Karriere bei Los Angeles Galaxy in den USA verbrachte, will keine Prognose abgeben. Einen Wechsel nach Amerika hält er für eher unwahrscheinlich. Red Bull Salzburg, laut österreichischen Medien Junuzovic' favorisierter Verein, aber sehr wohl. "Dort könnte er noch mal Meister werden und vielleicht sogar Champions League spielen", sagt Herzog. Und ordentliche Gehälter werden in Salzburg auch gezahlt.

Fehlt nur Ersatz aus Österreich für Junuzovic, ein neuer Ösi. Herzog will sich umschauen und die Augen offen halten. Zu Werder hat er nach wie vor Kontakt, vielleicht hat Herzog ja mal einen Tipp. Denn: "Ich freue mich immer sehr, wenn ein Österreicher für Werder spielt."