Hertha verlängert Grujic-Leihe

Nun ist es offiziell: Bei Werder stand Marko Grujic lange Zeit auf der Kandidaten-Liste, am Ende hat Hertha BSC doch das Rennen gemacht. Das teilten die Berliner am Montag auf ihrer Internetseite mit.

„Es war mein Wunsch, bei Hertha zu bleiben“, wird Grujic auf der Internetseite der Herthaner zitiert. „Ich bin froh, dass das nun geklappt hat. Ich freue mich auf die neue Saison und werde in der Vorbereitung hart arbeiten, damit wir den größtmöglichen Erfolg erreichen werden.“ Bereits in der vergangenen Saison hatte Grujic, der eigentlich beim FC Liverpool unter Vertrag steht, an den deutschen Hauptstadtklub ausgeliehen. Nun wurde die Leihe um ein weiteres Jahr verlängert.

Bei Werder sollte der Serbe das Mittelfeld bereichern, die Chancen darauf standen auch deshalb lange Zeit nicht schlecht, weil Liverpool-Coach Jürgen Klopp ein Freund des Bremer Offensivfußballs ist. In diesem System hätte er sich eine Weiterentwicklung des 23-Jährigen gut vorstellen können. Nun kam es doch anders, Grujic bleibt in Berlin.

Die komplette Vollzugsmeldung gibt es hier.