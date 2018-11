Herrmann kein Thema bei Werder

Patrick Herrmann und Werder? Das wird auch in diesem Sommer nichts! An dem Gerücht, das aktuell kursiert, ist nichts dran.

Herrmann könnte es nach Bremen ziehen, falls er in Gladbach in der kommenden Saison keinen Stammplatz hat, spekulierte die „Bild“ am Dienstagabend. Nach MEIN-WERDER-Informationen stimmt das Gerücht aber nicht. Bereits im Winter gab es Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Flügelspielers an die Weser, schon damals steckte nichts dahinter.

Werder hatte auf Herrmanns Position, auf dem rechten Flügel, erst im Winter mit Milot Rashica einen jungen, aufstrebenden Spieler für sieben Millionen Euro ins Team geholt.