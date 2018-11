Herrlich will mit Sieg "Pionierarbeit leisten"

Leverkusens Trainer Heiko Herrlich hat Werders Heimstärke gelobt, traut seiner Mannschaft aber einen Sieg in Bremen zu. Was das Personal angeht, kann er überraschend wieder auf Wendell zurückgreifen.

Werders beachtliche Heimserie – sie hat sich in der Bundesliga herumgesprochen. Als Leverkusens Trainer Heiko Herrlich am Freitag bei der Pressekonferenz über das Spiel in Bremen sprach, thematisierte er ungefragt Werders Stärke im heimischen Weserstadion. Er wisse, dass die Mannschaft dort unter Coach Florian Kohfeldt noch nicht verloren habe. "Für uns ist das Spiel daher eine besondere Herausforderung", sagte Herrlich und wählte eine ungewöhnliche Formulierung: "Ich traue es meiner Mannschaft zu, dass wir Pionierarbeit leisten und in Bremen gewinnen."Klar, die Leverkusener wären gerne die erste Mannschaft, also die Pioniere, die Werder unter Kohfeldt im Weserstadion besiegen. Herrlich betonte aber auch, dass es eine sehr schwierige Aufgabe werde an der Weser. Werders 1:1 gegen Dortmund hat Leverkusens Trainer live im Stadion verfolgt, und er zeigte sich durchaus angetan von der Bremer Leistung.

Wendell wieder dabei

Das klare Ziel seien dennoch drei Punkte, um nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen Stuttgart die Chancen auf die Champions-League-Qualifikation zu wahren, sagte Herrlich. Überraschend wieder mithelfen kann Linksverteidiger Wendell, der nach seinem Bänderriss eigentlich länger ausfallen sollte. Der Brasilianer hat am Donnerstag problemlos das komplette Mannschaftstraining absolviert. "Er wird mit nach Bremen fahren, damit er auf die Bank kann. Über mehr möchte ich noch nicht nachdenken, ich würde ihn nicht von Beginn an bringen", kündigte Herrlich an. Fraglich ist der Einsatz von Lars Bender wegen muskulärer Probleme. Jonathan Tah, Joel Pohjanpalo und Sven Bender fallen aus.

Durchaus sehen lassen kann sich die Fanunterstützung der Leverkusener: 2450 Anhänger reisen nach Vereinsangaben mit nach Bremen. Traditionell kleiden sie sich an den letzten Spieltagen einer Saison komplett rot, um ihr Team zu unterstützen. Trainer Herrlich macht dabei jedoch nicht mit. Er wird einen schwarzen Trainingsanzug tragen, wie sonst auch. "Dafür gibt es zwei Gründe", erklärte Herrlich. "Rot steht mir nicht und lässt mich blass aussehen. Außerdem habe ich gelesen, dass jetzt im Frühling viele Frauen rote Kleidung tragen und dadurch Paarungsbereitschaft signalisieren. Nachher denkt dann noch jemand, ich wolle auch Paarungsbereitschaft signalisieren."

