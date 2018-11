Helfer der Stars

Theodor Gebre Selassie geht in seine siebte Saison bei Werder, bringt konstant gute Leistungen – zu den Stars des Teams zählt er aber nicht. Darum ist er für die Mannschaft so enorm wichtig.

Neulich nach dem Training war für die Werder-Profis wieder Slalomlaufen angesagt. Das Wetter war blendend, und da die meisten Bremer seit ein paar Monaten richtig viel Lust auf Werder haben, waren viele von ihnen zum Training gekommen. Kruse gucken. Klaassen kennenlernen. Pizarro bestaunen. Nach Abschluss der Einheit machten sich die Autogrammsammler und Selfiejäger auf den Weg. Hier ein Foto, dort eine Unterschrift aufs neue Trikot oder ein hingereichtes Blatt Papier. Claudio Pizarro hatte viel zu schreiben, Max Kruse sowieso und Martin Harnik auch. Für die rund 200 Meter vom Trainingsplatz zur Umkleidekabine brauchten die Spieler deutlich länger als gewöhnlich.

Theodor Gebre Selassie hat an diesem Nachmittag auch fleißig Autogramme geschrieben. Aber immer wenn sich ein Pulk um Kruse, Pizarro oder Klaassen gebildet hatte, entstanden Lücken und Gebre Selassie konnte ein paar Meter ungehindert Richtung Kabine steuern. Die Sympathien der Autogrammjäger und jungen Fans sind ein guter Gradmesser dafür, welche Rolle ein Fußballer in der öffentlichen Wahrnehmung spielt. Kruse? Ein Star. Klaassen: hoffentlich, so denken die Bremer, hoffentlich bald auch einer. Pizarro? Ist Pizarro. Und Theodor Gebre Selassie?

Der rechte Verteidiger geht in seine siebte Saison bei Werder. Nach Philipp Bargfrede ist er Werders dienstältester Profi. Das sagt eine Menge über seinen sportlichen Stellenwert aus. Wer es hinkriegt, sechs Jahre und vermutlich auch im siebten Jahr mehr oder weniger unangefochtene Stammkraft zu sein, der muss was können. „Theo hat seine Leistung immer gebracht“, sagt Werders Sportchef Frank Baumann, „man kann sich auf ihn verlassen.“ Für einen Star hält man Gebre Selassie deshalb aber nicht. Trotzdem ist davon auszugehen, dass es Felix Beijmo, Werders Drei-Millionen-Einkauf aus Schweden, so schnell nicht schaffen wird, Gebre Selassie hinten rechts zu verdrängen.

Nicht so spektakulär, aber unverzichtbar

Es liegt in der Natur der Sache, dass denjenigen eher die Herzen zufliegen, die ein Tor nach dem anderen schießen. Oder diejenigen bejubelt werden, die mit ihren Pässen und ihrem strategischen Geschick dafür sorgen, dass andere die Tore machen können. Das erklärt, weshalb Johan Micoud bis heute für viele Werder-Fans der Größte ist. Gebre Selassie dagegen, der rechte Verteidiger, „er hat das Pech, eine undankbarere Position zu spielen“, sagt Baumann. Hinten, an der Seitenlinie klebend, meist defensiv gefordert.

Baumann war selbst so einer, so ein Mann für die kleinen Dinge. Helfer der Stars. Unverzichtbar fürs große Ganze, aber nicht so spektakulär wie manch ein Nebenmann. „Theo gehört zu der guten Mischung, die wir im Kader haben“, sagt Baumann. Eine Mannschaft nur aus Klaassens, Kruses, Harniks und Pizarros würde nie funktionieren. Jede erfolgreiche Werder-Elf hat ihren stillen Helden gehabt. Christian Schulz und Paul Stalteri waren in der Double-Saison welche, Teamplayer, solide bis gute Bundesliga-Spieler, ausgesprochen mannschaftsdienlich. Später in den fetten Champions-League-Jahren sorgten Profis wie Petri Pasanen, Daniel Jensen, wenn er fit war, oder Nelson Valdez dafür, dass Werder konstant sein Niveau halten konnte.

Starker Auftritt gegen Hannover

Am Sonnabend beim 1:1 gegen Hannover 96 haben die Fans vor allem Claudio Pizarro gefeiert. „Aber auch Theos Leistung ist gewürdigt worden, finde ich“, sagt Baumann. Bei der Mein-Werder-Umfrage zum Spieler des Spiels unter den Werder-Fans landete Gebre Selassie auf Platz zwei (hinter Pizarro). Vermutlich hat ihm das Kopfballtor kurz vor Schluss zum Ausgleich ordentlich Stimmen gebracht. Mit Kopfballtoren kennt sich Gebre Selassie aus. 16 Tore hat er für Werder seit 2012 erzielt, zehn davon per Kopf.

Aber auch ohne diesen Treffer hatte Gebre Selassie gegen Hannover stark gespielt, hatte die zweitmeisten Ballkontakte, gewann sechs Kopfballduelle (Bremer Bestwert) und mehr als die Hälfte aller Zweikämpfe. Einmal attackierte er Gegenspieler Linton Maina so vehement, dass dieser bis an die eigene Torauslinie zurückgedrängt wurde. Aus dem Einwurf, der daraufhin folgte, entstand die Großchance für Ludwig Augustinsson. Das ist mit den unscheinbaren, aber so wichtigen Kleinigkeiten gemeint.

Die vertragliche Situation

Gebre Selassie wird an Heiligabend 32. Für einen Fußballer ist das ein stolzes Alter in Zeiten, in denen Profis immer jünger und Karrieren immer kürzer werden. Darüber, wie lange Gebre Selassies Vertrag noch läuft, gibt es unterschiedliche Auskünfte. Er soll 2019 enden, heißt es, beziehungsweise soll es eine Option für ein weiteres Jahr geben. Werder kommuniziert Vertragslaufzeiten seit einiger Zeit nicht mehr, auch nicht bei Gebre Selassie.

Nach Informationen von Mein Werder ist besagte Option an Einsatzzeiten geknüpft. Frank Baumann sagt: „Theo ist ein wichtiger Bestandteil, ich bin sicher, dass er uns über 2019 hinaus erhalten bleibt.“ Im Jahr 2020 wird Gebre Selassie länger bei Werder gewesen sein als es Tim Wiese, Ivan Klasnic oder Rune Bratseth waren und genauso lange wie Andreas Herzog. Das ist eine sehr illustre Gesellschaft.