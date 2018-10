Heimspiel in Lübeck

Das Pokalspiel gegen Weiche Flensburg in Lübeck ist auf den Rängen fest in Bremer Hand. Mehr als die Hälfte der Zuschauer sind Werder-Fans, wie der Verein jetzt mitteilte.

Knapp 10.000 Zuschauer sind für Werders Pokalspiel gegen Weiche Flensburg zugelassen. Die Partie wird am Mittwoch (18.30 Uhr) im Lübecker Stadion an der Lohmühle ausgetragen, weil es in Flensburg kein Flutlicht gibt. Und sie wird eine Art Heimspiel für die Bremer. „5500 Werder-Fans werden vor Ort sein“, sagte Mediendirektor Michael Rudolph am Dienstag.

Mehr als die Hälfte der Zuschauer feuern also den Bundesligisten an. Zusätzlich dürften sich auch außerhalb des Gästebereichs noch einige Bremer Anhänger befinden. „Ohne Tickets lohnt sich die Anreise nicht“, betonte Rudolph. „Eine Gästekasse wird nicht geöffnet.“

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: