"Hatte ein Bauchgefühl, dass ich hierher gehöre"

Werders Josh Sargent spricht in einem Video der US-Nationalmannschaft über seinen Aufstieg vom U17-Kapitän zum U20-Torjäger bis zum ersten Einsatz im A-Nationalteam sowie seinen Wechsel nach Bremen.

"2017 war ein Jahr, das ich niemals vergessen werde. Ein normaler 17-Jähriger würde sich überlegen, welches College er besuchen soll. Stattdessen habe ich bei zwei Weltmeisterschaften gespielt", sagt Sargent zu Beginn des Videos, das der US-amerikanische Fußball-Verband veröffentlichte. Werders Stürmer machte in dem Jahr eine rasende Entwicklung durch.

Vom 20. Mai bis 11. Juni wurde die U20-Weltmeisterschaft in Südkorea ausgetragen, wo Sargent neu ins Team kam. "Das erste Spiel war in St. Louis um 3 Uhr nachts zu sehen, also habe ich meinen Eltern geschrieben, dass sie dafür nicht aufstehen müssen, weil ich dachte, dass ich nicht in der Startelf stehe oder überhaupt spiele", erzählt der 18-Jährige. Doch es kam ganz anders: Er spielte von Beginn an.

Er wisse noch, wie er schwitzige Hände bekam und sein Herz zu rasen begann. "Es war ein total unwirkliches Gefühl. Es war der Moment, wo ich mich zwicken musste. Als der Anpfiff ertönte, habe ich aber absolut alles vergessen und wollte einfach nur Fußball spielen", erinnert sich der Stürmer. Beim 3:3 gegen Ecuador im ersten Gruppenspiel machte der damals 17-Jährige direkt zwei Tore zum 1:2 und zum 2:2.

Im darauffolgenden Spiel gegen Senegal erzielte er den 1:0-Siegtreffer. "Dann dachte ich: 'Okay, vielleicht gewinnst du ja den Goldenen oder Silbernen Schuh'." Der Silberne Schuh wurde es letztlich. Nur der Italiener Riccardo Orsolini erzielte fünf Treffer. Bei Sargent blieben es nach einem Treffer beim 6:0 gegen Neuseeland im Achtelfinale vier Tore.

Sargents Mentalität fiel zuerst auf

Im Oktober folgte die U17-Weltmeisterschaft in Indien. Sargent führte das US-Team als Kapitän bis ins Viertelfinale, wo gegen England Schluss war. Dazu erklärt er: "Im vergangenen Jahr haben wir uns im Kreise der U17 mit unseren Trainern getroffen. Sie haben uns gefragt, welche Ziele wir im kommenden Jahr verfolgen. Ich habe gesagt, ich will dauerhaft Kapitän sein. Ich mag das Gefühl, wenn Leute zu mir hochschauen können und wenn sie sich an mich wenden, wenn sie einen Rat brauchen."

Sargents Mentalität ist auch das, was Werders Abteilungsleiter für das Scouting und die Kaderplanung, Tim Steidten, aufgefallen ist: "Das Erste, was ich bei ihm wahrgenommen habe, waren nicht seine Fähigkeiten oder seine Technik, sondern seine Einstellung auf dem Platz, wie er mit seinen Mitspielern gesprochen hat, wie er jedem Ball hinterhergerannt ist. Er ist einfach ein Teamplayer."

2018 wechselte Sargent dann zu Werder. In Bremen fühlt sich der 18-Jährige besonders wohl: "Als ich nach Bremen kam, hatte ich ein Bauchgefühl, dass ich hierher gehöre. Der Grund, warum ich hierher gekommen bin, ist, dass ich mich hier irgendwie heimisch fühle. Ich weiß nicht warum, aber vieles fühlt sich hier genauso an wie zu Hause."