Hat Werder Meïté auf dem Zettel?

Angeblich beschäftigt sich Werder mit dem defensiven Mittelfeldspieler Soualiho Meïté, der derzeit noch bei Girondins Bordeaux spielt. Das berichtet "L'Equipe".

Meïté ist derzeit von Monaco an Bordeaux verliehen und gehörte dort in der abgelaufenen Saison zu den Stammspielern und Leistungsträgern. Mit starken Auftritten soll der defensive Mittelfeldspieler unter anderem das Interesse von Werder und Crystal Palace geweckt haben, schreibt "L'Equipe". Auch Bordeaux möchte den 24-Jährigen gerne länger halten. Doch vorerst werde Meïté zu Monaco zurückkehren, heißt es. In Monaco steht Meïté noch bis 2022 unter Vertrag.

Günstig wäre der Transfer für Werder wahrscheinlich ohnehin nicht. In der Fußball-Datenbank "Transfermarkt.de" wird der Marktwert von Meïté auf sieben Millionen Euro geschätzt. Eine Summe, die Werder wohl nur dann stemmen könnte, sofern im Sommer noch mindestens ein Hochkaräter verkauft wird.

