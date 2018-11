Hat Werder ein Einstellungsproblem?

Bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz wirkte Werder schläfrig, ließ sich auch kämpferisch den Schneid abkaufen. Lag es am Ende an der Einstellung? Mein-Werder-Reporter Christoph Bähr kann sich das durchaus vorstellen und meint: „Max Kruse ist als Kapitän auf jeden Fall gefordert. Er hat auch viel versucht, ist aber nicht der klassische Mentalitätsspieler, an dem sich eine Mannschaft aufrichten kann.“

