Hat Kohfeldt zu spät gewechselt?

Ausgewechselt wurden die beiden Offensivleute dennoch später als gedacht. So dauerte es bis in den zweiten Durchgang hinein, ehe das Duo Platz machen musste. Für Claudio Pizarro und Johannes Eggestein. Und die Joker stachen, beide waren am 1:2 aus Bremer Sicht beteiligt. Hatte Florian Kohfeldt also zu spät gewechselt? Der Werder-Trainer brauchte einen Moment, ehe er eine Antwort auf diese Frage gefunden hatte. „Fakt ist: Wenn wir mit 1:2 verlieren und solch eine erste Halbzeit spielen, kann ein Trainer auch nicht alles richtig gemacht haben.“

Gerade in der Offensive lief bei Werder lange Zeit nicht viel zusammen. Vor allem Florian Kainz und Yuya Osako fanden quasi nicht statt. Der Japaner schafft es aktuell kaum, an seine starken Leistungen der ersten Spieltage anzuknüpfen. Florian Kainz dagegen scheitert daran, gute Pokalauftritte gegen unterklassige Teams in der Liga zu bestätigen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.