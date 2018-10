Harte Zeiten für Brandt und Bellarabi

Karim Bellarabi kommt aus Huchting, Julian Brandt aus Borgfeld – sie spielen bei Bayer Leverkusen und treten am Sonntag im Weserstadion ein. Sie hatten schon bessere Tage.

An Karim Bellarabi hat es nicht gelegen, wenn die Bosse von Bayer Leverkusen Trainer Heiko Herrlich in nächster Zeit entlassen sollten. Für Karim Bellarabi, den Jungen aus Huchting, ist die aktuelle Saison zwar auch alles andere als ein Traum, aber in den seltenen Momenten, in denen Bellarabi zuletzt mitspielen durfte, hat er alles dafür getan, seinem Trainer den Job zu retten.

Am vergangenen Wochenende lief in der Leverkusener Arena schon die vierte Minute der Nachspielzeit, als Bellarabi mit einem wunderschönen Schlenzer noch das 2:2 gegen Hannover 96 erzielte. Und als Bellarabi am Donnerstag zum zweiten Mal in dieser Saison überhaupt von Beginn an ran durfte, da brachte er Bayer mit einem Doppelschlag kurz nach der Pause gegen den FC Zürich mit 2:1 in Führung. Weil Bayer sein Europa-League-Spiel in der Schweiz aber trotzdem verlor, geht die große Diskussion um die Zukunft von Heiko Herrlich weiter. Nach und während des Hannover-Spiels hatte sich der Trainer schon „Herrlich raus“-Rufe anhören müssen, am Donnerstag nach der ersten Niederlage im Europapokal in dieser Saison flogen die Bayer-Bosse noch in der Nacht kommentarlos zurück nach Leverkusen.

Während Bellarabi in der Bundesliga nur 38 von 720 möglichen Minuten auf dem Platz gestanden hat, ist der andere gebürtige Bremer im Bayer-Team unverzichtbar. Trotzdem kann man nicht sagen, dass die Dinge für Julian Brandt besser laufen. Nach dem jüngsten 2:2 gegen Hannover attestierte etwa der „Kölner Stadt-Anzeiger“ Brandt einen „teilnahmslosen Auftritt“. Tatsächlich ist es vor allem Brandts geringer Output und der fehlende Einfluss, den er aktuell auf Spielverläufe nimmt, der auffällt. Lediglich zwei Torvorlagen sind ihm nach gut einem Viertel der Bundesliga-Saison geglückt, das ist weit unter seinen früheren Werten.

Ausgeruhter Brandt

Am Donnerstag in Zürich brachte ihn Herrlich spät von der Bank. Ausgeruht dürfte Brandt also sein, wenn er am Sonntag (18 Uhr) in das Stadion zurückkehrt, in dem die Lieblingsmannschaft seiner Kindheit spielt: Werder Bremen. Ein bisschen verrückt ist es ja schon, was in dieser Saison passiert. Werder hat neun Punkte mehr als Bayer, und wenn die Werder-Fans in der Vergangenheit wehmütig auf Brandt und seine zaubernden Bayer-Kollegen schauen mussten, so dürfen sich die Werder-Fans jetzt über ihre eigenen Stars freuen: über Davy Klaassen, Nuri Sahin, Max Kruse, Claudio Pizarro und, ganz frisch, Maximilian Eggestein. Selten hat man Julian Brandt weniger vermisst als zurzeit.

Natürlich hat die Vorstellung, Julian Brandt irgendwann einmal im Werder-Trikot zu sehen, ihren Reiz. Aber die Karriereplanung ist eine andere. Bayers Sportchef Rudi Völler sagte kürzlich in einem Beitrag der „Bild“ auf die Frage, ob er Brandt eine Weltkarriere und einen internationalen Top-Klub zutraue: „Beides! Das würde ich unterschreiben, jetzt! Ich gönne dem Julian, dass er eine Top-Karriere macht. Man vergisst ja immer noch, wie jung er ist.“

22 ist Brandt, hat mittlerweile 22 Länderspiele gemacht und war in einer enttäuschenden deutschen WM-Mannschaft bei seinen Kurzeinsätzen einer der wenigen Lichtblicke. Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2021, seinen Marktwert beziffert das Portal „Transfermarkt.de“ auf 45 Millionen Euro. Julian Brandt hat’s also drauf. Wenn es nach den Werder-Fans geht, dann soll er das nur nicht am Sonntag ausgerechnet im Weserstadion mal wieder zeigen.