Harnik will zu Werder

Im Winter hat ein Transfer nicht geklappt, jetzt steht Martin Harnik kurz vor einem Wechsel zu Werder - weil er unbedingt nach Bremen möchte.

Viele Profis träumen davon, ihre Karriere in dem Klub zu beenden, wo sie einst begann. Bei den wenigsten fügt sich das Schicksal, Martin Harnik könnte einer von ihnen sein. Im August 2007 kam Harnik zu seinem ersten Bundesligaeinsatz, Werder spielte in Nürnberg. Auf dem Feld standen Diego, Naldo, Mertesacker, Wiese. Harnik wurde nach 61 Minuten eingewechselt und erzielte acht Minuten später den 1:0-Siegtreffer. "Bomber vom Deich" nannte ihn der Boulevard danach.

Um seine Karriere in Schwung zu bringen, musste Harnik 2009 wechseln. Erst nach Düsseldorf in die 2. Liga. In Stuttgart, seiner nächsten Station, schaffte er den Durchbruch. Nun, nach zwei Jahren in Hannover, steht die Rückkehr nach Bremen an. Florian Kohfeldt will Harnik unbedingt, schon im Winter hat er einen Wechsel favorisiert. Laut der "Bild"-Zeitung hat Werder 2 Millionen Euro Ablöse geboten. Das scheint ausreichend, denn es gibt eindeutige Anzeichen eines schnellen Wechsels. Harnik hat Hannover nach Informationen von MEIN WERDER nachdrücklich über seinen Wechsel-Wunsch zu Werder informiert. Ein wichtiges Signal, um einen Transfer voranzutreiben.

Offenbar ist Hannover nach zwei Jahren finanzieller Offensive gezwungen, den Kader umzustrukturieren und einen Sparkurs zu fahren. Harnik, der mit zwei Millionen Euro zu den besserverdienenden Profis gehört, ohne einen Stammplatz zu besitzen, soll zu den Kandidaten gehören, die wechseln dürfen. Die Verhandlungen beider Klubs laufen entsprechend und dauern an. Und es soll gut aussehen für Werder - und damit auch für Martin Harnik.