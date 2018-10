Harnik wieder ein Kandidat für den Kader

Florian Kohfeldt hatte am Donnerstag aus personeller Sicht nur positive Nachrichten zu vermelden. Mit Martin Harnik hatte der Werder-Trainer eigentlich gar nicht mehr gerechnet, doch die Lage hat sich geändert.

Florian Kohfeldt lächelte zufrieden. „Alle sind gesund von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt. Alles ist möglich“, sagte der Werder-Trainer am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Schalke-Spiel. Darüber hinaus besteht sogar die Hoffnung, dass Martin Harnik nach seiner Muskelverletzung ins Aufgebot zurückkehrt. „Entgegen meiner Erwartung ist er ein Kandidat für den Kader“, erklärte Kohfeldt.

Der Coach war zunächst davon ausgegangen, dass Harnik am Sonnabend noch fehlen werde. „Aber er hat die Belastungen im Training erstaunlich gut toleriert“, schilderte Kohfeldt. Der Stürmer kehrt somit am Donnerstagnachmittag bei der nicht-öffentlichen Einheit ins Mannschaftstraining zurück. „Am Freitagmorgen werden wir uns dann zusammensetzen und entscheiden“, kündigte Kohfeldt an.

Ebenfalls wieder im Training dabei ist am Donnerstag Sebastian Langkamp, der zuletzt krankheitsbedingt gefehlt hatte. Laut Kohfeldt arbeitete der Verteidiger am Mittwoch bereits im Kraftraum. Der Einsatz von Maximilian Eggestein, der die Einheit am Mittwoch früher beendete, ist derweil nicht in Gefahr. "Da er bei der U21-Nationalmannschaft war, hatten wir geplant, dass er nicht das ganze Training mitmacht, sagte Kohfeldt.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: