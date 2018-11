Harnik vor der Heimkehr.

Werder will Hannovers Stürmer, der Stürmer will zu Werder ‒ die Rückkehr des Ex-Bremers Martin Harnik steht unmittelbar bevor. Wo er eingesetzt werden kann und welche Auswirkungen der Transfer hätte.

Viele Profis träumen davon, ihre Karriere in dem Klub zu beenden, in dem sie einst begann. Bei den wenigsten fügt sich das Schicksal, bei Martin Harnik könnte es dagegen klappen. Er steht kurz vor der Rückkehr zu Werder, wo für ihn alles begann. „Wir haben Interesse an Martin“, bestätigt Sportchef Frank Baumann gegenüber MEIN WERDER. Harnik kam im August 2007 zum ersten Bundesligaeinsatz, Werder spielte in Nürnberg. Auf dem Feld standen Diego, Naldo, Mertesacker, Wiese, Thomas Schaaf war Trainer. Harnik wurde nach 61 Minuten eingewechselt und erzielte acht Minuten später den 1:0-Siegtreffer. „Bomber vom Deich“ nannte ihn der Boulevard danach. Harniks Weg bei Werder schien geebnet.

Neun Einsätze wurden es im Verlauf der Saison insgesamt, acht in der folgenden. Um seine Karriere in Schwung zu bringen, musste Harnik wechseln. 2009 erst nach Düsseldorf in die 2. Liga. In Stuttgart, seiner nächsten Station, schaffte er den Durchbruch zum Bundesligaspieler. Nun, nach zwei Jahren in Hannover, steht die Rückkehr nach Bremen an. Trainer Florian Kohfeldt will Harnik unbedingt, vor einigen Monaten hatte er bereits einen Wechsel forciert. „Schon im Winter haben wir vorgefühlt, da war es aus verschiedenen Gründen schwierig“, sagt Baumann. Hannover legte damals die Ablöse auf sieben Millionen Euro fest, ziemlich happig. Mit nur fünf Punkten Rückstand war 96 in Schlagdistanz zur Europa League und wollte keinen Spieler ziehen lassen.

Das sieht nun anders aus. „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch ist nichts perfekt“, sagt Baumann. Laut „Bild“-Zeitung hat Werder zwei Millionen Euro Ablöse geboten. Das scheint ausreichend, denn es gibt eindeutige Anzeichen eines schnellen Wechsels. Harnik hat Hannover nach Informationen von MEIN WERDER nachdrücklich über seinen Wechsel-Wunsch zu Werder informiert. Ein wichtiges Signal, um den Transfer voranzutreiben. Hannover legt wohl kein Veto ein, so ist es zu hören.

Offenbar ist Hannover nach zwei Jahren finanzieller Offensive gezwungen, den Kader umzustrukturieren und einen Sparkurs zu fahren. Harnik, der mit zwei Millionen Euro Gehalt zu den besser verdienenden Profis gehört, ohne einen Stammplatz zu besitzen, soll ein Kandidat sein, der diesen Kurs ermöglichen kann. Die Verhandlungen beider Klubs laufen entsprechend gut und dauern an. Es soll gut aussehen für Werder – und damit auch für Harnik.

Ein Schlitzohr als rustikale Variante

Kohfeldt bekommt eine auf den ersten Blick vielleicht wenig spektakuläre, womöglich aber notwendige Option, die derzeit im Werder-Kader fehlt, wo sich vor allem kreative Dribbler wie Milot Rashica, Florian Kainz oder Fin Bartels versuchen, während Spieler wie Max Kruse oder Yuya Osako als hängende Spitzen zwischen den Linien des Gegners Unruhe stiften können. Harnik wäre eine auf angenehme Art und Weise rustikale Variante. Denn auch wenn der Österreicher besonders wegen seiner Hartnäckigkeit im Zweikampf und seines guten Kopfballspiels wertvoll sein kann, ist der 1,85 Meter große Harnik kein bloßer Prellbock für das Sturmzentrum.

Auch rechts neben Kruse auf der Außenposition im Bremer 4-3-3 ließe sich Harnik einbinden – als passabler Zielspieler für hohe Bälle mit gutem Tempo und ordentlich Zug zum Tor. Einer, der häufiger für Gefahr sorgen könnte als der etwas verspieltere Dribbler Ishak Belfodil, der sich in der Rückrunde oft in ähnlicher Rolle versuchen durfte. Und Kohfeldt würde einen Typ bekommen: ein Schlitzohr, frech und abgezockt.

Das Ende für Johannsson?

Kommt der Transfer mit Harnik zustande, und das sollte im Verlauf dieser Woche der Fall sein, hätte das Verschiebungen innerhalb des Bremer Kaders zur Folge. Ein Kandidat ist Aron Johannsson, dessen Vertrag noch bis 2019 läuft. „Wenn etwas Interessantes hereinkommt, sind wir gesprächsbereit“, bestätigt Baumann. „Aron selbst ist es auch.“ Es könnte durchaus etwas hereinkommen, in der zweiten Saisonhälfte kam Johannsson häufiger zum Einsatz, erzielte ein Tor und bereitete zwei vor. „Aron hat sich zeigen können“, sagt Baumann.

Zartes Interesse verschiedener Klubs hat es schon gegeben, sagt Werders Sportchef. Aber wie immer gilt: „Es muss passen.“ In der Vergangenheit war das nicht der Fall, bei Offerten aus der amerikanischen MLS. Ein Wechsel Johannssons könnte sich noch einige Zeit hinziehen. Nicht jeder Klub ist so weit in den Transferplanungen wie Werder Bremen.