Harnik und Johannsson wieder im Teamtraining

Florian Kohfeldt kann im Werder-Sturm offenbar bald auf zwei weitere Optionen bauen: Sowohl Martin Harnik als auch Aron Johannsson trainierten am Dienstagvormittag wieder mit der Mannschaft.

Auf den Tag genau drei Wochen ist es her, da wurde Martin Harnik mit seinem Kopfballtor in der 119. Minute einer der Bremer Pokal-Helden gegen Dortmund. Nach Abpfiff stellte sich heraus: Der Angreifer hatte sich noch im Spiel eine schwere Muskelverletzung am Hüftbeuger zugezogen. Sechs bis acht Wochen Pause hatte man im Verein für Harnik einkalkuliert. Nun könnte es schneller gehen: Schon am Dienstagvormittag trainierte Harnik wieder mit der Mannschaft.

Damit scheint sich der Optimismus zu bestätigen, der schon in der Vorwoche zu Harniks Heilungsverlauf durchgedrungen war. „Ich kann schon relativ intensiv trainieren und bin bei dem, was ich mache, schmerzfrei“, hatte Harnik sich vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende im Gespräch mit Eurosport bereits optimistisch gezeigt. Noch am vergangenen Donnerstag hatte auch Florian Kohfeldt bereits Andeutungen in diese Richtung gemacht, aber auch eingeräumt, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht „die Prognose verändern“ wolle.

Johannsson zurück, Osako individuell

Und noch ein alter Bekannter stand wieder auf dem Trainingsplatz: Aron Johannsson, der in dieser Saison noch gar nicht für Werder auflaufen konnte, machte nach Sprunggelenksproblemen erstmals wieder größere Belastungen mit der Mannschaft mit. Der US-Stürmer mit isländischen Wurzeln hat zwar über die Saison hinaus keine Zukunft in Bremen, wurde von Kohfeldt allerdings anders als Thanos Petsos und der inzwischen zu Benevento Calcio abgewanderte Luca Caldirola nie aus dem Profikader aussortiert. Yuya Osako ist derweil nach einer Sehnenreizung im Rücken noch nicht voll zurück, der Japaner trainierte individuell.