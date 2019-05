Harnik krank, Johannsson dabei

Bevor der Werder-Tross nach Sinsheim aufbricht, muss Florian Kohfeldt einen weiteren Ausfall auffangen: Martin Harnik brach das Abschlusstraining ab. Für den Stürmer rückt Aron Johannsson ins Team.

Es hätte das Potential zum Fußballmärchen: Gegen die TSG Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr) steht Werder auf dem Weg nach Europa mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg muss her, gleichzeitig muss die Konkurrenz aus Gladbach oder Wolfsburg patzen und höchstens einen Punkt holen, damit der Einzug in die Europa League am letzten Spieltag noch möglich ist. Bei dieser Mission könnte nun ein Mann helfen, der eigentlich schon abgeschrieben war: Aron Johannsson rückt kurzfristig in den Kader für das Spiel gegen Hoffenheim. Der Vertrag des US-Angreifers, dessen vier Jahre in Bremen von einer Vielzahl von Verletzungen getrübt wurden, läuft im Sommer aus.

Nicht mit dabei ist dafür Martin Harnik: Der Stürmer musste das Abschlusstraining am Freitagnachmittag vorzeitig beenden, fehlt aus Krankheitsgründen im Aufgebot. Wieder mit von der Partie ist darüber hinaus Theodor Gebre Selassie: Der Tscheche, der gegen Borussia Dortmund zuletzt nicht dabei sein konnte, absolvierte die Abschlusseinheit mit dem Team und steht Florian Kohfeldt wieder zur Verfügung.

