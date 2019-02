Harnik fällt wochenlang aus

Das ist bitter: Werder muss verletzungsbedingt mehrere Wochen auf Martin Harnik verzichten. Das teilten die Bremer am Freitagvormittag mit.

Martin Harnik hat sich am Dienstagabend im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund eine schwere Muskelverletzung im Hüftbereich zugezogen und wird den Bremern mehrere Wochen fehlen, heißt es auf der Homepage der Grün-Weißen. Genauere Angaben zu der Schwere der Verletzung und der Ausfalldauer machte Werder zunächst nicht. Werders Weiterkommen im Pokal (7:5 n.E.) ist demnach teuer erkauft. „Das ist für Martin und uns sehr bitter. Martin hat eine gute Vorbereitung gespielt und in den letzten Wochen unterstrichen, wie wichtig er mit seinen Toren für uns ist“, wird Trainer Florian Kohfeldt in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Harnik war stark in die Rückrunde gestartet. Der 31-Jährige traf zuletzt nicht nur in der Schlussminute der Pokal-Verlängerung und machte so den Einzug in das Elfmeterschießen überhaupt erst möglich. Auch seine Leistungen in der Liga waren mehr als ordentlich. Harnik bereitete den Siegtreffer zum Rückrundenstart in Hannover vor und trat auch gegen Frankfurt als Vorlagengeber sowie Torschütze in Erscheinung.

Für Harnik setzt sich damit eine Spielzeit voller Verletzungssorgen fort. Schon in der Hinrunde machten dem Angreifer immer wieder muskuläre Probleme im Hüftbereich zu schaffen, hervorgerufen durch einen Beckenschiefstand.