Harnik fällt gegen Worms aus

Das ist bitter: Werder muss in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Martin Harnik verzichten – und wohl auch zum Bundesligastart. Harnik zog sich im Test gegen Villarreal eine Muskelverletzung zu.

„Eine MRT-Untersuchung hat ergeben, dass es sich um einen Muskelfaserriss handelt. Martin wird somit gegen Worms definitiv nicht dabei sein. Für das Spiel gegen Hannover 96 besteht noch ein wenig Hoffnung, aber auch das wird sehr eng werden“, wird Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt auf der Klubhomepage zitiert. Harnik selbst geht auch nicht unbedingt davon aus, gegen die Niedersachsen spielen zu können: "Vielleicht reicht es gegen Hannover. Aber ich werde kein Risiko eingehen, die Saison ist noch lang", sagte er.

Harnik war im Testspiel gegen Villarreal am vergangenen Sonnabend zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden, musste den Platz in der 87. Minute aber angeschlagen wieder verlassen. Bereits nach dem Spiel hatte Kohfeldt gesagt: "Hanno macht mir Sorgen."

Erst einmal eine Trainingspause einlegen muss auch Sebastian Langkamp. Wie Werder mitteilte, hat sich der Innenverteidiger ebenfalls im Testspiel gegen Villarreal eine große Schürfwunde am Knie zugezogen. Gute Nachrichten gibt es dagegen von Jaroslav Drobny und Kevin Möhwald: Beide sollen in dieser Woche wieder ins Training einsteigen, wenn zunächst auch nur individuell. Laut Kohfeldt kommt das Pokalspiel gegen Worms an diesem Sonnabend aber noch zu früh: "Beide sind für das Pokalspiel kein Thema."